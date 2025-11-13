13日の参議院予算委員会で、上野賢一郎厚生労働大臣が「高額療養費制度」について答弁した際、日本維新の会の猪瀬直樹議員からの厳しいツッコミに議場内から笑いが起きる場面があった。

【映像】猪瀬議員の厳しいツッコミに議場内から笑いが起こる（実際の様子）

猪瀬議員は、医療費が高額になった時に患者負担を抑える「高額療養費制度」における70歳以上の患者の外来にかかる自己負担額の上限を定めた「外来特例」の見直しについて、上野厚労大臣を追及。事前に質問通告していなかった高市早苗総理大臣に対しても答弁を求める展開となった。

「外来特例の問題なんですけれども、高額療養費制度っていうのはいろいろ問題指摘されたりしていますよね。石破内閣のときに患者団体からいろいろ言われて見直しすることになった。本来、高額療養費制度というのは確率の低い大きなリスクになるとそういうセーフティーネットなんですけれども、これはあんまり関係ないんですね。2重の優遇措置というのは歴史的経緯でゆがめられてきたものが残ってるんですね。厚労省もこれ試算すると、これだけで3400億円節約できるというふうに数字出してます。現役世代の保険料負担を軽減して世代間格差をなくすっていうのはさっきからずっと申し上げているテーマなんですけれども、今回の見直しの機会に外来特例は廃止すべきじゃないかと厚労大臣の意見聞きたい」（猪瀬議員）

「高額療養費制度のあり方につきましては、現在、患者団体あるいは高齢者を代表する委員の方にもご参画いただいて、専門委員会におきまして精力的に議論を進めさせていただいているところであります。高齢者の外来特例につきましては、これまでの議論におきましても、年齢ではなく能力に応じた全世代の支え合いの観点から、これを見直すことが必要だというご意見もありました。一方で、高齢になれば病気になる確率が高くなり、医療機関への受診頻度も増えるといった点を考慮する必要があるというご意見も多々ありました。こうした点を踏まえながら丁寧に検討していく必要があると考えておりまして、先ほど申し上げました専門委員会の中におきまして、これからもしっかり議論をしてまいりたいと考えています」（上野厚労大臣）

「そのお答えの仕方は役所のお答えの仕方と似てるんですよね。だから政治家としてのお答えを踏み込んでいただかないと、もちろんこれで、自公、自民党と維新と協議をやりますよ。やりますけども、やっぱり大臣として1歩踏み込んでいただきたいですね。本当にこれ必要じゃないんじゃないですか。個人的に答えて頂けますか（議場内から大きな笑い）」（猪瀬議員）

「個人的には少々難しいですが、外来特例に委員ご指摘のような課題があるというようなご意見も十分承知をしております。専門委員会の中で今、十分議論をしていただいている途中でございますので、私のほうからこうすべきだということは差し控えさせていただきたいと思います。与党の議論も十分踏まえて対応させていただく必要があると考えています」（上野厚労大臣）

「これ通告してないんですけど、外来特例ってあるんですよ、こういうのが変なものがね。これで全体の流れずっと僕はご説明してますのは、現役世代がいかに重い荷物を背負って高齢者に仕送りしてるかという話をしているんですけれども、そういういろんな無駄な部分を少しずつでも節約していく考え方というのは、総理、ご賛同いただけますよね」（猪瀬議員）

「何を無駄と考えるかということです。難病を抱えたりですね、ご高齢で深刻な病状にあるような方もいらっしゃいますけれども、無駄を省いていくとか現役世代の負担を軽くしていく、そのためにできることをやっていく、できる改革をあんまり無理をしすぎないようにしながら、しかしやらなきゃいけないことを迅速に、みんなが納得感を持てることは迅速に進めていく、こういうことだと私は思います。協議体まで来ましたから、存分に猪瀬節をそこで発揮していただきますようにお願い申し上げます」（高市総理）

「無駄をいかに省いていくかということなんですね、これ構造改革ですからね。必要なものは必要なんですよ、必要じゃないものは必要じゃない。総理がおっしゃるように自民党と維新で協議体やってますから、昨日スタートしました。ちょっとやっていきたいと思います。こういうのを放置しているのが、やっぱりこれはどういう政治をしてきたのかということで、（上野大臣に）政治家としてお答え願いたいといったわけですよね」（猪瀬議員）

（『ABEMA NEWS』より）