今井投手は209億円と予想されています――。2025年11月13日放送の「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）の「グッド！Sports」コーナーで、武隈光秀アナはそう伝えた。

米ラスベガスでメジャーリーグ（MLB）のGM会議が始まり、日本人選手の争奪戦が激しくなっているという。

「今井のポスティングに備えて準備を整えました」

西武の今井達也投手にラブコールを送っているのはパドレスだ。番組の取材に、プレラーGMは「今井のポスティングに備えて準備を整えました。（今井は）球速を維持できて、コントロールが年々改善している。修正能力の高さの表れです」と語っている。

ドジャースは来シーズンはさらに日本選手をそろえて、3連覇を狙うつもりだ。ゴームズGMは「われわれはいい選手を探していますが、それが日本人なら素晴らしいです。来年の優勝に必要と判断すれば、争奪戦に加わります」と話した。

はたして日本人各選手はどこのチームに移籍するのだろうか。

岡本は「村上より低予算で済みそう」

「USAトゥデイ」のナイチンゲール記者は、「（村上宗隆選手＝ヤクルトは）ヤンキースかレッドソックスにフィットしそうだね。ドジャースは1、3塁が埋まっているし、ジャイアンツもそうだ。ダイヤモンドバックスは岡本（和真選手＝巨人）に興味を示している。村上より低予算で済みそうだし、打撃の確実性が高い。計算できる戦力として村上より関心を集めているかもしれないね」と見ていると、「グッド！モーニング」は報じた。

武隈アナは「パドレスが興味を示している今井投手なんですが、ヤンキースやメッツなど10球団近くが争奪戦に参加しそうなんですよ。そして、現地のスポーツ専門局のESPNによりますと、契約は6年総額でおよそ209億円に達すると予想されています。大型契約になりそうです」と、もう決まったかのようだった。

（シニアエディター 関口一喜）