米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、球団史上初の2連覇を達成した。今季の年俸総額はメジャートップの約3億5000万ドル（約526億4700万円）。NFLの元スター選手が「優勝をカネで買った」と批判する中、スタン・カステン球団社長は「歴史が真実でないことを証明している」とバッサリ切り捨てた。

NFLイーグルスで活躍したジェイソン・ケルシー氏は5日（日本時間6日）、自身のポッドキャスト番組「ニュー・ハイツ」の中で、ドジャースもブルージェイズも高額年俸チームだったと聞き、「だから野球はクソなんだ。ただカネで優勝を買ってるだけ。世界で最も愚かなことだ」と発言し、話題を呼んだ。

この批判をドジャースのカステン球団社長に直接ぶつけたのが、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のジェイソン・スターク記者。自身がホストを務めるポッドキャスト番組「スタークビル」にゲスト出演したカステン球団社長に「この発言についてあなたの意見を聞かせてください」と問いかけた。

カステン球団社長は「歴史が真実でないことを証明している。高額な年棒を支払うチームが必ずしも優勝するわけではないからだ」と反論。「彼に真実を突きつけるのは気が進まないが、彼の街の人物の言葉を引用しよう。ブライス・ハーパーだ。彼は『文句を言うのは敗者だけだ』と言っていた。その通りだと思う」と、イーグルスと同じフィラデルフィアを本拠地とするフィリーズの主砲の言葉を借りてバッサリ切り捨てた。

続けて「我々が今の地位にいるのは高額な年棒を支払っているからだ。だが、その選手たちを指導し、育成する必要がある。さらに、ファームシステムで成果を上げなければならない。でなければ我々は競うことはできない」と主張。「優勝を買えるというのが本当であれば、もっと多くのチームがそのアプローチを試みるだろう。つまり真実ではないということだ」と締めくくった。



