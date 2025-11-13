ムーミン屋敷とスナフキン＆リトルミイ！やのまん「ムーミン」木製ジグソーパズル「リグミー」
繰り返し組み立てて遊べる、やのまんの「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」に「ムーミン」デザインがラインナップ。
みんなが住む「ムーミンやしき」や「スナフキン」＆「リトルミイ」の姿を組み立てられる、木の温かみ感じるジグソーパズルです☆
やのまん「ムーミン」木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」
発売日：2025年11月下旬
価格：各3,520円(税込)
販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトなど
※木製イーゼル付き、のり不要
やのまんが展開する、レーザーで精密にカットされた、やのまんの木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe（ウッディパズルリグミー）」に「ムーミン」デザインが登場。
ラテン語で「木」の意味がある「Lignum（リグナム）」と、英語の「私」である「Me（ミー）」から生まれた「LigMe（リグミー）」は、木のぬくもりと私らしさが感じられる木製ジグソーパズルです！
木のぬくもりがある質感を持ったピースには、作品を象徴するアイコンピースも含まれ、遊び心たっぷり。
パズルを組み立てながら「ムーミン」の世界をより深く味わえます。
インテリアに溶け込む木製ジグソーパズルで、フレームなしですぐに飾れるのもポイント。
のり不要で何度でも気軽に組み立てて遊ぶことができ、かわいらしいアイコンピースも魅力です☆
大人になっても心に残る「ムーミン」の物語やキャラクターたちを、木の質感で楽しめます！
ウッディパズルリグミー ムーミンやしき
ピース数：100ピース
パズル完成サイズ：縦27.3×横19.1×厚さ0.5cm
「ムーミン」たちが住んでいる、特徴的なお家を組み立てられる木製パズル。
ピースのなかには、「ムーミン」や「ムーミンママ」「スニフ」など、一緒に住むみんなの姿も隠れています☆
ウッディパズルリグミー スナフキン＆リトルミイ
ピース数：88ピース
パズル完成サイズ：縦25.5×横19.1×厚さ0.5cm
「スナフキン」と「リトルミイ」が仲良く並びあうイラストデザイン。
完成後はインテリアとして飾ることもでき、「ムーミン」や仲間たちのアイコンピースも入っています！
ピースに隠れたキャラクターやモチーフを見つけるのも楽しい、「ムーミン」デザインの木製ジグソーパズル。
やのまんの「ムーミン」木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」は、2025年11月下旬より発売です☆
©︎Moomin Characters TM
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ムーミン屋敷とスナフキン＆リトルミイ！やのまん「ムーミン」木製ジグソーパズル「リグミー」 appeared first on Dtimes.