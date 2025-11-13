繰り返し組み立てて遊べる、やのまんの「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」に「ムーミン」デザインがラインナップ。

みんなが住む「ムーミンやしき」や「スナフキン」＆「リトルミイ」の姿を組み立てられる、木の温かみ感じるジグソーパズルです☆

やのまん「ムーミン」木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」

発売日：2025年11月下旬

価格：各3,520円(税込)

販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトなど

※木製イーゼル付き、のり不要

やのまんが展開する、レーザーで精密にカットされた、やのまんの木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe（ウッディパズルリグミー）」に「ムーミン」デザインが登場。

ラテン語で「木」の意味がある「Lignum（リグナム）」と、英語の「私」である「Me（ミー）」から生まれた「LigMe（リグミー）」は、木のぬくもりと私らしさが感じられる木製ジグソーパズルです！

木のぬくもりがある質感を持ったピースには、作品を象徴するアイコンピースも含まれ、遊び心たっぷり。

パズルを組み立てながら「ムーミン」の世界をより深く味わえます。

インテリアに溶け込む木製ジグソーパズルで、フレームなしですぐに飾れるのもポイント。

のり不要で何度でも気軽に組み立てて遊ぶことができ、かわいらしいアイコンピースも魅力です☆

大人になっても心に残る「ムーミン」の物語やキャラクターたちを、木の質感で楽しめます！

ウッディパズルリグミー ムーミンやしき

ピース数：100ピース

パズル完成サイズ：縦27.3×横19.1×厚さ0.5cm

「ムーミン」たちが住んでいる、特徴的なお家を組み立てられる木製パズル。

ピースのなかには、「ムーミン」や「ムーミンママ」「スニフ」など、一緒に住むみんなの姿も隠れています☆

ウッディパズルリグミー スナフキン＆リトルミイ

ピース数：88ピース

パズル完成サイズ：縦25.5×横19.1×厚さ0.5cm

「スナフキン」と「リトルミイ」が仲良く並びあうイラストデザイン。

完成後はインテリアとして飾ることもでき、「ムーミン」や仲間たちのアイコンピースも入っています！

ピースに隠れたキャラクターやモチーフを見つけるのも楽しい、「ムーミン」デザインの木製ジグソーパズル。

やのまんの「ムーミン」木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」は、2025年11月下旬より発売です☆

©︎Moomin Characters TM

