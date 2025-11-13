来春センバツの２１世紀枠静岡県推薦校に選ばれた浜松日体が１２日、グラウンドで練習を行った。１１日に表彰状を授与されたナインは一層の意欲。主将の遠見石（とおみいし）侑平捕手（２年）は初の甲子園出場に向け「仲間には『ここで満足しない。ここからが勝負だぞ』とミーティングで伝えました。気持ちは入ってきたと思いますが、まだ足りない。積み重ねを大切に、時間を無駄にせず頑張りたい」と力強く語った。２１世紀枠出場校は１２月１２日に東海地区の推薦校から候補が１校に絞られ、来年１月の選考委員会で全国候補校から２校が選ばれる。

今秋の県大会で、１９６３年創部以来初の４強入りを果たした。投手２本柱の活躍で勝ち上がり、準決勝では掛川西、３位決定戦では常葉大菊川に敗れたが、飛龍、常葉大橘、御殿場西といった県内強豪を破った。春秋を通じて県大会出場は３季連続と力をつけている。１年秋から正捕手を務める遠見石が、２年生右腕コンビをリードする。１８０センチのオーバースロー、河村怜勇と１７６センチのスリークオーター、鈴木僚真。ともに１３０キロ台中盤の直球に変化球を織り交ぜ、緩急を生かした投球で勝利を重ねてきた。

練習環境は必ずしも恵まれているとは言えない。全国高校駅伝の常連である陸上部やサッカー部などとグラウンドを共有しており、二塁ベースのすぐそばにはトラックのカーブがある。そのため外野守備の練習は制限される。

さらに、午後７時の完全下校が定められる中、授業が７限まである日は練習時間がわずか１時間半ほど。普通科でも週２回は７限授業があり、コースによっては毎日行われるため、部員たちは学業と両立させながら、限られた時間で集中して練習に取り組んでいる。遠見石主将は「浜松日体の練習の雰囲気を見て、自分たちで考えて練習している姿に魅力を感じた。また、文武両道を実践している点も素敵だと思い入部を決めました」と振り返る。杉田享監督は約７年前から、練習メニューを選手たちが考案するスタイルに切り替えた。限られた時間を前向きに捉え、選手は「質の高い練習」を追求。学校では全生徒にデジタル機器が配布されており、それも活用しながらチームの強化を図っている。

私立校でありながら部員全員が浜松市内在住で自宅から通学しているのも推薦理由の一つとなった。浜松市を中心とする県西部地域には、浜松商、浜松工といった伝統校のほか、今夏の甲子園出場校・聖隷クリストファー、今春センバツ出場の常葉大菊川、昨夏の甲子園出場校・掛川西など強豪がひしめく。学業との両立が求められる環境の中で集まった選手たちが、地域に根ざしたチームとして着実に力をつけている。