さっきまで走り回ってたのに【急に止まってボーっとする園児】に違和感。保護者「先生、実は検査の結果──」

筆者が保育の現場で実際に体験したお話です。普段の様子を知っているからこそ気づいた、子どもの「小さな異変」。念の為に保護者に伝えたことから、病院で検査を受けることになりました。

ある園児の行動に違和感

てんかんが発覚したのはショックでしたが、病院で診断を受けたことで、治療を始めるサポート体制を整えることができて本当によかったです。

