浜田雅功、ハローキティと共演 今夜放送『プレバト!!』2時間SPはサンリオ杯・ゼクシィ杯・はとバス杯【出演者一覧】
13日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』（後7：00〜9：00）の2時間スペシャルでは、人気キャラとのコラボ作品を仕上げる「消しゴムはんこ」＜サンリオ杯＞を届ける。スタジオにハローキティが登場し、MCの浜田雅功と共演する。
【番組カット】サンリオ愛あふれる…消しゴムはんこの出演者
ハローキティをはじめとするサンリオキャラクターたちとのコラボ作品を生み出すコンクール＜サンリオ杯＞。それぞれ好きなサンリオキャラを選び、自身の消しゴムはんこによる世界観とのコラボ作品を作り上げる。消しゴムはんこの削り方や押し方はもちろん、存在感抜群のサンリオキャラに負けないようオリジナリティある作品に仕上げなければならない。
出場者はアート系コンクール12回優勝の光宗薫、ママになって初のコンクール挑戦となる田中道子、アート系最多8部門で特待生昇格組の辻元舞（※辻＝一点しんにょう）、丸太アートで優勝経験のあるつるの剛士、消しゴムはんこ査定で誰よりも経験と実績を重ねてきた田中要次、そして水彩画コンクールで2度優勝経験がある倉中るな、消しゴムはんこパラパラ漫画コンクール優勝者のしずちゃん（南海キャンディーズ）とそうそうたる顔ぶれ。
アートの実力はもちろん、サンリオ愛でも引けをとらず、査定する田口奈津子先生も「みんな上手すぎます…」「もうどうしていいかわからない」と困惑するほど。その中で、田口先生が「全てが完璧。改善すべき点が思い当たらない」と手放しで絶賛したのは、誰のどんな作品なのか。
予告動画では、スタジオでハローキティが、浜田おなじみのフレーズ「結果発表」を披露する様子が公開された。
このほか、ウエディングドレスと秋の花の一体化がテーマの「ヘアフラワーアート」＜ゼクシィ杯＞と「はとバス」で行く観光地の魅力を伝える「俳句」＜はとバス杯＞を開催する。
＜MC＞
浜田雅功
＜アシスタント＞
清水麻椰（MBSアナウンサー）
＜消しゴムはんこ 出演者＞
倉中るな
しずちゃん（南海キャンディーズ）
田中道子
田中要次
辻元舞
つるの剛士
光宗薫
＜ヘアフラワーアート 出演者＞
平愛梨
高島礼子
武田玲奈
松井愛莉
松井ケムリ（令和ロマン）
＜俳句 出演者＞
梅沢富美男
千原ジュニア
村上健志（フルーツポンチ）
中田喜子
蓮見翔（ダウ90000）
かたせ梨乃
＜専門家ゲスト＞
夏井いつき（俳人）、HIKARU SEINO（フラワーアーティスト）、田口奈津子（消しゴムはんこ）
