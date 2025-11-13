7種のスイーツと3種のセイボリーで甘く・贅沢なひととき！プルマン東京田町「クリスマスアフタヌーンティー」
プルマン東京田町が期間限定の「クリスマスアフタヌーンティー」を提供。
ジンジャーブレッドマンやクリスマスギフトのミニケーキも登場する、甘く・贅沢なアフタヌーンティーです☆
また、抹茶のスイーツカクテル＆人気の紅茶を自宅で楽しめる、ロンネフェルトのプチクリスマスギフトも用意されます！
プルマン東京田町「クリスマスアフタヌーンティー」
料金：2時間制 1人 8,000円 / ドリンク L.O 30分前3時間制 1人 8,500円 / ドリンク L.O 30分前滞在時間無制限 1人 9,000円
メニュー：スイーツ 7種：
・ジンジャーブレッドサンド
・ヴェリーヌグルナディーヌ
・ツリーフロマージュ
・コフレベルベット
・クロンヌプラリネ
・オペラフランボワーズ
・ビッシュショコラスコーン：スコーン、季節のジャム&クロテッドクリーム日替わりセイボリー 3種：かぼちゃのキッシュ／ラザニア／ローストビーフ／グラブラックスサーモン／ロールキャベツ／アランチーニ／季節のポタージュ／テリヤキチキンラップ／カニクリームコロッケ／海老と季節野菜のアヒージョ／季節野菜のフリッタータ／チキンガランティーヌ／エビとサーモンのテリーヌ／パテドカンパーニュ／旬魚のカルパッチョ／カプレーゼ／トリュフエッグサンド などから、日替わりでご提供フリーフロー ：コーヒー(ホット・アイス) / エスプレッソ (シングル・ダブル) / カフェラテ (ホット・アイス) / カプチーノ14種のロンネフェルトの紅茶：レッドベイクドアップル / ルイボスウィンタープラム / ルイボス / モルゲンタウ / イングリッシュブレックファスト / アッサムバリ / アールグレイ / ダージリンサマーゴールド / アイリッシュウィスキークリーム / チルアウトウィズハーブ / カモミール / ペパーミント / バイタルグレープフルーツ / アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー
期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)
時間：14:30〜 ※16:00までに来店
※1人1杯、クリスマスカクテル（アルコールもしくはノンアルコール）を提供
※すべてのプランにロンネフェルト紅茶のティーデベロップを1人1つプレゼント
※ドリンクは、時間内飲み放題
※表記はすべて税込み、サービス料はありません
※前日までに予約
場所：プルマン東京田町 2F「JUNCTION」
予約：電話 03-6453-5855（プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10a.m -10p.m)、Web
仏アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」が、ホリデーシーズンを彩る「クリスマスアフタヌーンティー」を提供。
ひとつひとつ丁寧に用意し、こだわりが詰まった7品のスイーツとセイボリー、クリスマスカクテルを楽しめます！
「クリスマスアフタヌーンティー」では、クリスマスシーズンに世界中で人気のジンジャーブレッドマンや、サンタクロースの帽子を模したオペラ、クリスマスツリーを模したチーズケーキなどが登場。
プルマン東京田町で特別なひとときを堪能する、甘く贅沢なクリスマスアフタヌーンティー。
クリスマスの物語を閉じ込めた7つのスイーツとセイボリー、ドリンクを紹介します！
ジンジャーブレッドサンド
家族の幸せを願う象徴として知られ、多くの人に親しまれている物語を持つ「ジンジャーブレッドマン」
サブレにはたっぷりのスパイスを、バタークリームには洋酒漬けのドライフルーツを混ぜ込み、クリスマスを彩るスイーツとして仕上ています。
まるで、クリスマスの伝統菓子シュトレンのような味わいです☆
ヴェリーヌグルナディーヌ
「ヴェリーヌグルナディーヌ」は、バニラ香るブランマンジェと、爽やかな酸味のザクロジュレが絶妙。
さっぱりとした味に仕上げられています！
ツリーフロマージュ
ベイクドチーズケーキにマスカルポーネチーズクリームをふんわりと絞り、ツリーのような装いにした「ツリーフロマージュ」
小さなクリスマスツリーのような見た目になっています☆
コフレベルベット
「コフレベルベット」は、プレゼントボックスを模したミニケーキ。
アメリカでよく食べられているベルベットケーキの生地に、ぺパンと呼ばれるフランボワーズの種入りのジャムを入れ、いちごのムースで固めたスイーツです。
クロンヌプラリネ
クリスマスリースをモチーフに、リング状のサブレにヘーゼルナッツプラリネ入りのバタークリームをった「クロンヌプラリネ」
金色のアラザンとヘーゼルナッツで飾り付けてあります。
オペラフランボワーズ
サンタクロースの帽子を模した、フランボワーズのオペラはクリスマスにぴったり。
フランボワーズのジュレとフランボワーズのバタークリームを挟んでいます☆
ビッシュショコラ
「ビッシュショコラ」は、ひと口サイズのビッシュドノエル。
しっとりとした生地となめらかなガナッシュクリームを、パリッとしたチョコレートでコーティングしています！
クリスマスを彩るセイボリー
スイーツを引き立てるシェフ自慢の日替わりセイボリーは、クリスマスの特別な時間を彩る逸品揃い。
季節のポタージュやラザニア、ローストビーフなど、豊かな味わいの中から厳選した3品が用意されます☆
さらに、館内で丁寧に焼き上げるスコーンは、毎日14時30分に焼きたてが登場。
芳ばしい香りとともに季節のジャムとクロテッドクリームを添え、冬のティータイムに上質なひとときを届けてくれます！
香り立つティーセレクションなどのドリンク
飲み物はエスプレッソやカフェラテなどのコーヒーに加え、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」から14種類の紅茶を用意。
今回のおすすめは、「レッドベイクドアップル」と「ルイボスウィンタープラム」です☆
「レッドベイクドアップル」は、クリスマスの定番としてドイツで愛されるデザート「焼きリンゴ」の、甘酸っぱく香ばしい味わいを再現。
フルーツティーな味わいを楽しめます。
「ルイボスウィンタープラム」はコクのある上質なルイボスに、甘くフルーティーなプラムとシナモンの温かな香りを調和させた、冬を楽しむハーブティーです！
茶葉のテイスティングボックスで香りを試しながら、好みの紅茶を選択可能。
大切な人や友人とともに、気分に合わせたお気に入りの1杯を見つける楽しみも体験できます。
また、予約限定で、クリスマス限定プチギフトを用意。
ロンネフェルト紅茶の「ティーデベロップ」を1人1つプレゼントされ、お家でもゆったり紅茶を楽しめます☆
クリスマスカクテル
コーヒーや紅茶フリーフローのほか、1人1杯の「クリスマスカクテル」を提供。
ノンアルコールかアルコールかを選択でき、クリスマスの特別なひと時を引き立てる1杯です。
ノンアルコールの「クリスマスカクテル」は、ツリーに見立てたアイス抹茶ラテをベースに、ベリーのパウダーをふりかけたドリンク。
アルコールの「クリスマスカクテル」には、アイス抹茶ラテをベースラム（バカルディホワイト）30ml入れてシェイクし、ベリーのパウダーをふりかけて仕上げます！
クリスマスケーキ
予約期間：2025年10月1日（水）〜12月20日（土）
受け取り：2025年12月20日（土）〜25日（木）
予約：03-6400-5855（プルマン東京田町 代表)、Web
※販売台数には限りあります
※5日前までに予約
※上限数に達し次第、予約販売を終了
※Merry Christmasのプレートを希望する場合は注文時にお伝えください
2025年のクリスマスケーキは、新作を含めた3種類をラインナップ。
自宅で楽しむテイクアウトはもちろん、プルマン東京田町での宿泊の際に、客室で祝うシチュエーションにもぴったりです☆
ローズ・ド・ノエル
料金：15,000円(税込)
サイズ：15cm 5号 (4〜6名用）
2024年に高い反響を得た「ローズ・ド・ノエル」が、2025年も登場。
芳醇な苺を贅沢に使用した、華やかなクリスマスケーキです！
クリスマスホールケーキ
料金：8,000円(税込)
サイズ：15cm 5号 (4〜6名用）
「クリスマスホールケーキ」は、定番のセレクション。
みんなで楽しめる定番の味わいです。
ショコラ・ド・ノエル
料金：10,000円(税込)
サイズ：20cm×7cm(飾り込み12cm)×5cm (4〜6名用）
2025年は新作のチョコレートケーキ「ショコラ・ド・ノエル」が登場。
クリスマスらしく飾り付け、チョコレート好きにぴったりなクリスマスケーキです！
クリスマスの時別なひとときを彩る、甘く贅沢なアフタヌーンティー。
プルマン東京田町の「クリスマスアフタヌーンティー」は、2025年12月1日〜12月25日まで提供です！
