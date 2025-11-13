プルマン東京田町が期間限定の「クリスマスアフタヌーンティー」を提供。

ジンジャーブレッドマンやクリスマスギフトのミニケーキも登場する、甘く・贅沢なアフタヌーンティーです☆

また、抹茶のスイーツカクテル＆人気の紅茶を自宅で楽しめる、ロンネフェルトのプチクリスマスギフトも用意されます！

プルマン東京田町「クリスマスアフタヌーンティー」

料金：

2時間制 1人 8,000円 / ドリンク L.O 30分前3時間制 1人 8,500円 / ドリンク L.O 30分前滞在時間無制限 1人 9,000円

メニュー：

スイーツ 7種：・ジンジャーブレッドサンド・ヴェリーヌグルナディーヌ・ツリーフロマージュ・コフレベルベット・クロンヌプラリネ・オペラフランボワーズ・ビッシュショコラスコーン：スコーン、季節のジャム&クロテッドクリーム日替わりセイボリー 3種：かぼちゃのキッシュ／ラザニア／ローストビーフ／グラブラックスサーモン／ロールキャベツ／アランチーニ／季節のポタージュ／テリヤキチキンラップ／カニクリームコロッケ／海老と季節野菜のアヒージョ／季節野菜のフリッタータ／チキンガランティーヌ／エビとサーモンのテリーヌ／パテドカンパーニュ／旬魚のカルパッチョ／カプレーゼ／トリュフエッグサンド などから、日替わりでご提供フリーフロー ：コーヒー(ホット・アイス) / エスプレッソ (シングル・ダブル) / カフェラテ (ホット・アイス) / カプチーノ14種のロンネフェルトの紅茶：レッドベイクドアップル / ルイボスウィンタープラム / ルイボス / モルゲンタウ / イングリッシュブレックファスト / アッサムバリ / アールグレイ / ダージリンサマーゴールド / アイリッシュウィスキークリーム / チルアウトウィズハーブ / カモミール / ペパーミント / バイタルグレープフルーツ / アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー

期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)

時間：14:30〜 ※16:00までに来店

※1人1杯、クリスマスカクテル（アルコールもしくはノンアルコール）を提供

※すべてのプランにロンネフェルト紅茶のティーデベロップを1人1つプレゼント

※ドリンクは、時間内飲み放題

※表記はすべて税込み、サービス料はありません

※前日までに予約

場所：プルマン東京田町 2F「JUNCTION」

予約：電話 03-6453-5855（プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10a.m -10p.m)、Web

仏アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」が、ホリデーシーズンを彩る「クリスマスアフタヌーンティー」を提供。

ひとつひとつ丁寧に用意し、こだわりが詰まった7品のスイーツとセイボリー、クリスマスカクテルを楽しめます！

「クリスマスアフタヌーンティー」では、クリスマスシーズンに世界中で人気のジンジャーブレッドマンや、サンタクロースの帽子を模したオペラ、クリスマスツリーを模したチーズケーキなどが登場。

プルマン東京田町で特別なひとときを堪能する、甘く贅沢なクリスマスアフタヌーンティー。

クリスマスの物語を閉じ込めた7つのスイーツとセイボリー、ドリンクを紹介します！

ジンジャーブレッドサンド

家族の幸せを願う象徴として知られ、多くの人に親しまれている物語を持つ「ジンジャーブレッドマン」

サブレにはたっぷりのスパイスを、バタークリームには洋酒漬けのドライフルーツを混ぜ込み、クリスマスを彩るスイーツとして仕上ています。

まるで、クリスマスの伝統菓子シュトレンのような味わいです☆

ヴェリーヌグルナディーヌ

「ヴェリーヌグルナディーヌ」は、バニラ香るブランマンジェと、爽やかな酸味のザクロジュレが絶妙。

さっぱりとした味に仕上げられています！

ツリーフロマージュ

ベイクドチーズケーキにマスカルポーネチーズクリームをふんわりと絞り、ツリーのような装いにした「ツリーフロマージュ」

小さなクリスマスツリーのような見た目になっています☆

コフレベルベット

「コフレベルベット」は、プレゼントボックスを模したミニケーキ。

アメリカでよく食べられているベルベットケーキの生地に、ぺパンと呼ばれるフランボワーズの種入りのジャムを入れ、いちごのムースで固めたスイーツです。

クロンヌプラリネ

クリスマスリースをモチーフに、リング状のサブレにヘーゼルナッツプラリネ入りのバタークリームをった「クロンヌプラリネ」

金色のアラザンとヘーゼルナッツで飾り付けてあります。

オペラフランボワーズ

サンタクロースの帽子を模した、フランボワーズのオペラはクリスマスにぴったり。

フランボワーズのジュレとフランボワーズのバタークリームを挟んでいます☆

ビッシュショコラ

「ビッシュショコラ」は、ひと口サイズのビッシュドノエル。

しっとりとした生地となめらかなガナッシュクリームを、パリッとしたチョコレートでコーティングしています！

クリスマスを彩るセイボリー

スイーツを引き立てるシェフ自慢の日替わりセイボリーは、クリスマスの特別な時間を彩る逸品揃い。

季節のポタージュやラザニア、ローストビーフなど、豊かな味わいの中から厳選した3品が用意されます☆

さらに、館内で丁寧に焼き上げるスコーンは、毎日14時30分に焼きたてが登場。

芳ばしい香りとともに季節のジャムとクロテッドクリームを添え、冬のティータイムに上質なひとときを届けてくれます！

香り立つティーセレクションなどのドリンク

飲み物はエスプレッソやカフェラテなどのコーヒーに加え、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」から14種類の紅茶を用意。

今回のおすすめは、「レッドベイクドアップル」と「ルイボスウィンタープラム」です☆

「レッドベイクドアップル」は、クリスマスの定番としてドイツで愛されるデザート「焼きリンゴ」の、甘酸っぱく香ばしい味わいを再現。

フルーツティーな味わいを楽しめます。

「ルイボスウィンタープラム」はコクのある上質なルイボスに、甘くフルーティーなプラムとシナモンの温かな香りを調和させた、冬を楽しむハーブティーです！

茶葉のテイスティングボックスで香りを試しながら、好みの紅茶を選択可能。

大切な人や友人とともに、気分に合わせたお気に入りの1杯を見つける楽しみも体験できます。

また、予約限定で、クリスマス限定プチギフトを用意。

ロンネフェルト紅茶の「ティーデベロップ」を1人1つプレゼントされ、お家でもゆったり紅茶を楽しめます☆

クリスマスカクテル

コーヒーや紅茶フリーフローのほか、1人1杯の「クリスマスカクテル」を提供。

ノンアルコールかアルコールかを選択でき、クリスマスの特別なひと時を引き立てる1杯です。

ノンアルコールの「クリスマスカクテル」は、ツリーに見立てたアイス抹茶ラテをベースに、ベリーのパウダーをふりかけたドリンク。

アルコールの「クリスマスカクテル」には、アイス抹茶ラテをベースラム（バカルディホワイト）30ml入れてシェイクし、ベリーのパウダーをふりかけて仕上げます！

クリスマスケーキ

予約期間：2025年10月1日（水）〜12月20日（土）

受け取り：2025年12月20日（土）〜25日（木）

予約：03-6400-5855（プルマン東京田町 代表)、Web

※販売台数には限りあります

※5日前までに予約

※上限数に達し次第、予約販売を終了

※Merry Christmasのプレートを希望する場合は注文時にお伝えください

2025年のクリスマスケーキは、新作を含めた3種類をラインナップ。

自宅で楽しむテイクアウトはもちろん、プルマン東京田町での宿泊の際に、客室で祝うシチュエーションにもぴったりです☆

ローズ・ド・ノエル

料金：15,000円(税込)

サイズ：15cm 5号 (4〜6名用）

2024年に高い反響を得た「ローズ・ド・ノエル」が、2025年も登場。

芳醇な苺を贅沢に使用した、華やかなクリスマスケーキです！

クリスマスホールケーキ

料金：8,000円(税込)

サイズ：15cm 5号 (4〜6名用）

「クリスマスホールケーキ」は、定番のセレクション。

みんなで楽しめる定番の味わいです。

ショコラ・ド・ノエル

料金：10,000円(税込)

サイズ：20cm×7cm(飾り込み12cm)×5cm (4〜6名用）

2025年は新作のチョコレートケーキ「ショコラ・ド・ノエル」が登場。

クリスマスらしく飾り付け、チョコレート好きにぴったりなクリスマスケーキです！

クリスマスの時別なひとときを彩る、甘く贅沢なアフタヌーンティー。

プルマン東京田町の「クリスマスアフタヌーンティー」は、2025年12月1日〜12月25日まで提供です！

