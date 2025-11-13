「巨人秋季キャンプ」（１３日、ジャイアンツタウンスタジアム）

阿部慎之助監督は臨時コーチとして参加した球団ＯＢのイ・スンヨプ氏に、打撃コーチ就任を要請したと明らかにした。

キャンプ打ち上げのこの日、スンヨプ氏について問われた阿部監督は「とても選手に寄り添ってくれて指導していただいたので。僕としてはやっぱ１年間いてほしいというのは僕の方から正式にオファーは出してあります」と話した。来季の打撃コーチかと問われると「そうですね。本人にもお願いしてますけど、まだ分からないです。オファーは出しました」と本人の返答待ちだと明らかにした。

スンヨプ氏は「もう本当にありがたい話で、監督とジャイアンツからそういうオファーが来たのは本当に光栄なんですけど、とりあえず今、急に言われたので、一旦韓国に帰って落ち着いて家族と会話をして、それで決めたいと思います」と話した。

吉村禎章ＣＢＯは「こうやって指導を見ていて、ぜひとも呼びたいと監督が言っていたので、その方向でオファーを出した」と経緯を説明。スンヨプ氏からの返答を待つ期限が年内がメドかと問われると「それは分からない。きょうそういうの（オファー）を出したのでいつまでというのは分からない」とし「ぜひとも力になってもらいたい。若い選手もみんなすごく興味を持って彼とできていたんで、監督もオファーをと思ったんじゃないか」と話した。