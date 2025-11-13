石崎ひゅーいが、ヤマグチユウモリ（SIX LOUNGE）との初のコラボ楽曲「someday」を11月26日に配信リリースする。

（関連：石崎ひゅーい、今まで出会ったリスナーへの感謝とまだ見ぬ未来への渇望 デビュー10周年を締めくくるビルボードライブレポ）

石崎とヤマグチは、同じEPIC Records Japanに所属するレーベルメイト。同楽曲は、石崎が作詞を、ヤマグチが作曲を手掛けており、もどかしく切ない不器用な愛を歌ったミドルテンポのラブソングだ。ボーカリストとして2人が奏でる、無骨な男達の力強くも繊細な歌声も聴きどころとなっている。

さらに、石崎が全国14都市を巡るライブツアー『石崎ひゅーい TOUR 2025-2026 Season2 -Acoustic Set-』にて、11月21日の熊本 Restaurant Bar CIB公演にヤマグチのゲスト出演が決定。2人の歌声のコラボレーションをリアルに体感できる機会となる。現在チケットが一般発売中だ。

なお、同楽曲のPre-add／Pre-saveキャンペーンも開催中。楽曲を事前登録した全員に、オリジナル待受画像がプレゼントされる。詳細は公式サイトへ。

＜石崎ひゅーい コメント全文＞

優盛くんのダイナミックかつ繊細な歌声やSIX LOUNGEの哀愁漂う無骨さに、前々から惹かれていました、なので今回コラボという形で優盛くんと曲を作れたことがなにより嬉しかったです。テーマは「エバーグリーン」、そしてお互いがそれぞれのフィールドであまり出してない一面を表現できたら良いなと思いながら制作していきました。2人の声の重なりを是非楽しみにしていてください。“someday”よろしくお願いします。

＜ヤマグチユウモリ（SIX LOUNGE） コメント全文＞

あのMステの夜間飛行を聞いた時からおれはずっとひゅーいさんの虜でして、まさかひゅーいさんと曲を作れるなんて思ってなかったです。とても嬉しく幸せな気持ちです！そして人となりを知ってしまって、もっと好きになってしまって、さらに沼です。石崎ひゅーいという男は沼です。不束者ですがよろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）