ひょっこりはん、舞台『ハリポタ』体調不良で欠席 きょう含む公演直前に発表
お笑いタレントのひょっこりはん（38）が、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』直近の公演を欠席。同作の公式Xが「体調不良のため」と伝えた。
【写真】公演直前で発表されたひょっこりはん体調不良の報告
公式Xで「お知らせ」とし、「ロン・ウィーズリー役のひょっこりはんは、体調不良のため、本日11月13日(木) 12:15公演と明日14日(金)12:15公演、11月15日(土) 18:15公演を休演することとなりました」と報告。「お客様にはご迷惑、ご心配をおかけし申し訳ございません。 詳細はこちらをご覧ください」と、公式サイトを紹介した。
サイトでも同じ内容を発表し、代役を関町知弘、チョウヨンホが務めると発表。「お客様にはご迷惑、ご心配をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします」と謝罪し、「尚、出演者変更に伴う他日への変更・払い戻しはいたしかねますので、ご了承くださいますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。
ひょっこりはんは、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でロン・ウィーズリー役をオーディションで勝ち取り出演している。
■ロン・ウィーズリー役、代役
●11月13日(木) 12:15公演
ロン・ウィーズリー役 ひょっこりはん → 関町知弘
●11月14日(金) 12:15公演
ロン・ウィーズリー役 ひょっこりはん → チョウヨンホ
●11月15日(土) 18:15公演
ロン・ウィーズリー役 ひょっこりはん → 関町知弘
【写真】公演直前で発表されたひょっこりはん体調不良の報告
公式Xで「お知らせ」とし、「ロン・ウィーズリー役のひょっこりはんは、体調不良のため、本日11月13日(木) 12:15公演と明日14日(金)12:15公演、11月15日(土) 18:15公演を休演することとなりました」と報告。「お客様にはご迷惑、ご心配をおかけし申し訳ございません。 詳細はこちらをご覧ください」と、公式サイトを紹介した。
ひょっこりはんは、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でロン・ウィーズリー役をオーディションで勝ち取り出演している。
■ロン・ウィーズリー役、代役
●11月13日(木) 12:15公演
ロン・ウィーズリー役 ひょっこりはん → 関町知弘
●11月14日(金) 12:15公演
ロン・ウィーズリー役 ひょっこりはん → チョウヨンホ
●11月15日(土) 18:15公演
ロン・ウィーズリー役 ひょっこりはん → 関町知弘