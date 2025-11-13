「もうすでに優しい子」丸山桂里奈、2歳娘の号泣エピソードに称賛の声！ 「とってもほっこりしました」
元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは11月12日、自身のInstagramを更新。2歳の娘の号泣エピソードを公開しました。
さらに「パパが泣きなさんなと優しく包み込んでました」とつづり、夫で元サッカー日本代表の本並健治さんが優しくあやした様子も明かしています。
コメントでは、「とても優しい気持ちを持った子に、育って居られますね」「かわいいぃ」「なんだかとってもほっこりしました」「もうすでに優しい子ですね」「ぷくぷくちゃん大号泣気持ちわかります〜」「ご家族の愛情たっぷりがしっかりぷくぷくちゃんに伝わっていますね」との声が寄せられました。
「優しい気持ちを持った子に、育って居られますね」丸山さんは「アルパカの耳が取れた、なんならぷくぷくが触ったら取れた。取れた瞬間、痛い痛いと大泣き」とつづり、2枚の写真を公開しました。アルパカのぬいぐるみの耳が取れてしまい、2歳の娘が泣いてしまったようです。写真には、耳の取れたアルパカのぬいぐるみと娘が写っています。
「仲良し 父娘ですね〜」2日には「ずっとパパにひっついてる」とつづり、本並さんと娘のツーショットを公開した丸山さん。絵本を読む本並さんに、娘がぴったり寄り添う様子を写した2枚の写真を投稿しています。コメントでは「こんな光景、ずっと見ていきたいですねー！」「仲良し 父娘ですね〜」「パパ大好きなんですね」などの声が寄せられています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:五六七 八千代)