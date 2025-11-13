「総額エグい！」Snow Man・佐久間大介、私物公開に驚きの声！ 「本物のお金持ちは違いますね」
Snow Manの佐久間大介さんは11月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。私物を公開したところ、ファンから驚きの声が寄せられています。
ファンからは「私物を披露してくださるとは」「総額エグい！」「お宝がなんて無造作に！」「こんな雑に扱うもんなの？w」「ケースにお入れ下さいまし！」「本物のお金持ちは違いますね」などの声が寄せられました。
「お宝がなんて無造作に！」佐久間さんは「気づいたらアクセサリーが凄いことになってたww」とつづり、1枚の写真を投稿。ケースに大量のアクセサリーが無造作に入っています。ほとんどがシルバーで、高級そうな見た目のものばかりです。
おしゃれ好きな佐久間さんおしゃれ好きとして知られる佐久間さん。10月9日の投稿では「でもこういう格好も好き」とつづり、私服と思われる姿を披露しました。白いTシャツとジーンズというシンプルな服に、金色のネックレスを合わせています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)