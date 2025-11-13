ギャルモデルきぃぃりぷ、ヘソ出しトップスで美ウエスト見せ「ライン綺麗すぎる」「センス抜群」の声
【モデルプレス＝2025/11/13】雑誌「egg（エッグ）」でのモデル活動を経て、現在は高校のメイク講師として活躍している“きぃぃりぷ”こと鈴木綺麗が11月11日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しトップスで美しいウエストを披露した。
【写真】24歳ギャルモデル「お腹スウェットの跡ついてる」へそ出し姿
きぃぃりぷは「日帰り大阪撮影でした！めっちゃキメてるけどお腹スウェットの跡ついてる」「今日は最近ハマってるブラウンコーデ」と記し、ヘソ出しのニットトップスにファーのジャケットを羽織り、スウェットパンツをはいたコーディネートで新幹線のホームに立つショットを公開し、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「ヘソ出し最高」「センス抜群」「ウエストのライン綺麗すぎる」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳ギャルモデル「お腹スウェットの跡ついてる」へそ出し姿
◆きぃぃりぷ、ヘソ出しトップスで美ウエスト披露
きぃぃりぷは「日帰り大阪撮影でした！めっちゃキメてるけどお腹スウェットの跡ついてる」「今日は最近ハマってるブラウンコーデ」と記し、ヘソ出しのニットトップスにファーのジャケットを羽織り、スウェットパンツをはいたコーディネートで新幹線のホームに立つショットを公開し、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆きぃぃりぷの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヘソ出し最高」「センス抜群」「ウエストのライン綺麗すぎる」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】