“令和の峰不二子”阿部なつき、美脚全開秋コーデ「ウエストライン綺麗すぎ」「メイク参考になる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/13】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが11月12日、自身のInstagramを更新。秋のコーディネートを披露し、話題になっている。
【写真】“令和の峰不二子”と話題の美女「スタイルレベチ」美脚全開秋コーデ
阿部は「秋のコーデとメイク」とつづり街角でのショットを投稿。体のラインが際立つブラウンのミニ丈のワンピースからは、スラリと美しい脚がのぞいている。また「メイクレシピも2枚目にまとめてみた」と、実際に使ったコスメ用品についても写真で解説。さらに「髪の巻き方も海外ガールみたいなウェーブ巻きにしてみて、ちょっとイメチェン、、？？」と、ふんわりとしたヘアスタイルについても言葉を添えている。
この投稿にファンからは「綺麗なお姉さん」「女神降臨」「スタイルレベチ」「眩しいほど美しい」「ただただ美しい」「メイク参考になる」といったいった反響が寄せられている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆阿部なつき「秋のコーデとメイク」紹介
◆阿部なつきの投稿が話題
