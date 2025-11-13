阿部なつき（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/13】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが11月12日、自身のInstagramを更新。秋のコーディネートを披露し、話題になっている。

「スタイルレベチ」美脚全開秋コーデ

◆阿部なつき「秋のコーデとメイク」紹介


阿部は「秋のコーデとメイク」とつづり街角でのショットを投稿。体のラインが際立つブラウンのミニ丈のワンピースからは、スラリと美しい脚がのぞいている。また「メイクレシピも2枚目にまとめてみた」と、実際に使ったコスメ用品についても写真で解説。さらに「髪の巻き方も海外ガールみたいなウェーブ巻きにしてみて、ちょっとイメチェン、、？？」と、ふんわりとしたヘアスタイルについても言葉を添えている。

◆阿部なつきの投稿が話題


この投稿にファンからは「綺麗なお姉さん」「女神降臨」「スタイルレベチ」「眩しいほど美しい」「ただただ美しい」「メイク参考になる」といったいった反響が寄せられている。

阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題となった。（modelpress編集部）

