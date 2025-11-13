南沙良、美肌際立つキャミソール姿公開「透明感すごい」「爽やかで素敵」と熱視線
【モデルプレス＝2025/11/13】女優の南沙良が11月11日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿のロケ動画を公開し、話題となっている。
【写真】23歳女優「透明感すごい」キャミ姿で美肌見せ
南は「2026年カレンダーご予約受付中です！」と告知。麦わら帽子に美しい肌が際立つキャミソール姿で海辺で撮影した動画でカレンダーを紹介し、「今はロケに来ています。10月なんですけど8月並みの暖かさで撮影しています。すごくちょうどいいというか暑いです。頑張ります」と話した。
この投稿に、ファンからは「爽やかで素敵」「透明感すごい」「可愛すぎる」「美肌すぎて眩しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
南沙良、キャミソール姿で美肌見せ
南沙良のキャミ姿に反響
