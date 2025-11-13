12歳のタイ国籍の少女が東京・文京区のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、タイ警察が、日本側との協議を終え、けさ、少女の母親がいる台湾に向けて出発しました。

この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営、細野正之容疑者（51）が12歳のタイ国籍の少女を違法に働かせていたとして逮捕されたものです。

少女は今年6月に20代の母親と一緒に来日し、母親は少女を店に紹介したあと、およそ2週間後に帰国。少女は個室マッサージ店で性的なサービスをさせられ、ひと月余りで61人を接客したとみられています。

タイ警察は、人身取引などの実態解明に向け日本側との捜査協力を図るため、幹部らが来日していましたが、けさ、羽田空港から少女の母親が拘束されている台湾に向けて出発しました。

タイ警察 人身売買対策センター長 タッチャイ氏

「少女の母親について話し合う必要があります。現在、母親は台湾当局に拘束されているので、送還の手続きを確認する必要があります」

きのう（12日）は警視庁で本格的な協議を行い、この事件の捜査状況の確認や今後の母親の身柄移送などについて、協議を進めたものとみられます。

また、タイ警察幹部らはきのう午後、少女が働かされていた東京・湯島の店も視察しました。

警視庁は、人身取引の一端とみて、ブローカーがいる可能性も視野に調べています。