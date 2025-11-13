コットンきょんの妻・まつきりな、妊娠から出産までの動画公開「号泣しちゃった」「幸せが伝わってくる」
【モデルプレス＝2025/11/13】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが11月12日、自身のInstagramを更新。妊娠から出産までの動画を公開し、話題になっている。
【写真】人気芸人の28歳妻「感動」妊娠から出産までを赤裸々公開
まつきは「十月十日 トツキトオカ」とつづり、妊娠から出産までの動画を公開。妊娠の報告に始まり、大きくなったお腹や胎児のエコー動画、出産日にきょんが立ち会いで手を握ったり、マッサージをしている様子などが収められており、動画の最後はまつきと息子との2ショットで締めくくられている。
この投稿にファンからは「号泣しちゃった」「妊娠中から二人三脚で育ててるの素敵」「感動しました」「幸せが伝わってくる」といった反響が寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人の28歳妻「感動」妊娠から出産までを赤裸々公開
◆まつきりな「十月十日」動画公開
まつきは「十月十日 トツキトオカ」とつづり、妊娠から出産までの動画を公開。妊娠の報告に始まり、大きくなったお腹や胎児のエコー動画、出産日にきょんが立ち会いで手を握ったり、マッサージをしている様子などが収められており、動画の最後はまつきと息子との2ショットで締めくくられている。
◆まつきりな「十月十日」動画に反響
この投稿にファンからは「号泣しちゃった」「妊娠中から二人三脚で育ててるの素敵」「感動しました」「幸せが伝わってくる」といった反響が寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】