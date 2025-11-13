秋倉諒子 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/13】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が11月11日、自身のInstagramを更新。鍋料理を披露し、話題になっている。

【写真】「バチェラー」34歳美女「彩り綺麗」手作り牡蠣鍋公開

◆秋倉諒子、大量「牡蠣鍋」ショット公開


秋倉は「牡蠣鍋はいかがですか〜？」とつづり、牡蠣鍋の写真を公開。「料理作ってもなかなか映えないから撮らなかったんだけど、たまには載せようと思います」「IHになってから土鍋使えなくなったので新調！ 全然大きく見えないけど、大鍋にしたよ〜」と続け、牡蠣やハートの形のにんじんが入った具沢山の鍋料理の写真を投稿している。

◆秋倉諒子の大量鍋に反響


この投稿には「彩り綺麗」「牡蠣鍋美味しそう」「ハートで愛情感じる」「毎日食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

