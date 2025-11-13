「バチェラー4」秋倉諒子、具沢山の手作り牡蠣鍋が話題「彩り綺麗」「毎日食べたい」
【モデルプレス＝2025/11/13】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が11月11日、自身のInstagramを更新。鍋料理を披露し、話題になっている。
【写真】「バチェラー」34歳美女「彩り綺麗」手作り牡蠣鍋公開
秋倉は「牡蠣鍋はいかがですか〜？」とつづり、牡蠣鍋の写真を公開。「料理作ってもなかなか映えないから撮らなかったんだけど、たまには載せようと思います」「IHになってから土鍋使えなくなったので新調！ 全然大きく見えないけど、大鍋にしたよ〜」と続け、牡蠣やハートの形のにんじんが入った具沢山の鍋料理の写真を投稿している。
この投稿には「彩り綺麗」「牡蠣鍋美味しそう」「ハートで愛情感じる」「毎日食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「バチェラー」34歳美女「彩り綺麗」手作り牡蠣鍋公開
◆秋倉諒子、大量「牡蠣鍋」ショット公開
秋倉は「牡蠣鍋はいかがですか〜？」とつづり、牡蠣鍋の写真を公開。「料理作ってもなかなか映えないから撮らなかったんだけど、たまには載せようと思います」「IHになってから土鍋使えなくなったので新調！ 全然大きく見えないけど、大鍋にしたよ〜」と続け、牡蠣やハートの形のにんじんが入った具沢山の鍋料理の写真を投稿している。
◆秋倉諒子の大量鍋に反響
この投稿には「彩り綺麗」「牡蠣鍋美味しそう」「ハートで愛情感じる」「毎日食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】