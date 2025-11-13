元おニャン子・渡辺美奈代、家族4人で密着 イケメン次男の誕生日ショットに「愛が溢れてる」「素敵なバースデー」の声
【モデルプレス＝2025/11/13】元おニャン子クラブで歌手・タレントの渡辺美奈代が11月12日、自身のInstagramを更新。次男でタレント・矢島名月の誕生日パーティーでの家族ショットを公開した。
【写真】56歳元おニャン子、夫＆イケメン息子顔出しの家族ショット
渡辺は「YouTube更新！みんなで次男をお祝い！チームMinayoの食事会！」と自身のYouTubeを紹介し、名月の誕生日パーティーの様子を公開。名月の写真がプリントされたバースデーケーキを持ち、全員が「team NAZUKI」とプリントされたお揃いのTシャツを着用した家族4人のショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵なバースデー」「家族愛」「仲良し」「愛が溢れてる」などと反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の矢島昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
