イングランド北東海岸のセントメアリー灯台の上空で輝くオーロラ＝12日/Owen Humphreys/PA Wire

（CNN）地球を襲った強烈な太陽嵐の影響で、米国の広い範囲で11日に続いて12日夜もオーロラが発生した。11日夜には南部のフロリダ州などオーロラが極めて稀（まれ）な場所でも観測され、12日には磁気嵐が強まって前日以上に色鮮やかになっている。

米国立気象局（NWS）の宇宙天気予報センターによると、強い太陽フレアに引き起こされた磁気嵐は、5段階で3番目に強い「G3」から、さらに強い「G4」に発達する可能性があり、イリノイ州やオレゴン州でもオーロラが発生する可能性がある。

G4の磁気嵐は当初、13日も続くと予想され、通信や電力、人工衛星にも障害が起きる可能性があるとして宇宙天気予報センターが注意を呼びかけていたが、現在は12日夜がG3もしくはG4に達する最後の機会とみられている。

英国でも磁気嵐の影響が出ており、11日には通信衛星やGPS（全地球測位システム）衛星の精度に影響を及ぼす「カニバル嵐」が発生した。

英地質調査所によると、プラズマと磁気が太陽から放出されるコロナ質量放出（CME）が10日、数時間間隔で2回発生し、2番目のCMEの方が速度が速かったことから1番目に追いついて合体し、地球に到達した。

同調査所は当初、今回の磁気嵐は最も強い「G5」に到達する可能性もあると予測していた。