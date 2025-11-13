ロッテは13日、11月14日の12時00分からマリーンズオンラインストアにて今季限りでの現役引退を発表した二木康太投手の引退記念グッズの受注販売を行うと発表した。

記念グッズは、二木投手が投球する姿と「THANK YOU」の文字をあしらったデザインになっており、Tシャツやフェイスタオル、アクリルパネルなど計7商品がラインナップされている。

販売はマリーンズオンラインストアにて明日11月14日（金）12時00分から11月24日（月・祝）23時59分まで受注。詳細はマリーンズオンラインストアにて。

▼ 二木康太投手 コメント

「このたび、僕の現役引退にあわせて記念グッズを販売していただけることになりました。これまで支えてくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。マリーンズで過ごした時間は、僕の人生の宝物です。どんな時も温かい声援が力になり、ここまで投げ抜くことができました。グッズを通じて、少しでもその感謝の気持ちを届けられたら嬉しいです」

▼ 二木康太投手 引退記念グッズ 商品詳細

・Tシャツ（ホワイト/ブラック、サイズ：S、M、L、XL）：3,800円

・トートバッグ：2,300円

・フェイスタオル：2,000円

・ミニアクリルスタンド：1,300円

・アクリルスタンド：2,300円

・アクリルパネル：3,500円

・巾着・アクリルキーホルダーセット：2,000円

※全て税込