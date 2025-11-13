DeNAが13日、森下瑠大投手・松本 隆之介投手・浜地 真澄投手・庄司 陽斗投手・上甲 凌大選手・西巻 賢二選手と育成選手契約を結ぶことを発表しました。

森下投手は2022年ドラフト4位でDeNAに入団。2024年8月に左肘の手術を受けてリハビリに努め、今季はファームで4試合に登板し、防御率は5.84を記録。まだ1軍登板はありません。

プロ5年目の松本投手は昨季、1軍デビュー。プロ初先発で5回2失点でした。今季は1軍登板はなく、ファームで2試合に先発し、防御率1.17の記録をマークしています。

浜地投手は2016年ドラフト4位で阪神へ入団。昨季は18試合に登板し防御率2.11をマーク。今季新天地での1年目は、3試合で防御率は6.00という成績でした。

庄司投手は2023年に育成4位で入団。昨季は2軍で8勝を挙げるなどの活躍を見せ、3月に支配下契約を結びました。今季はファームで23試合に登板し、防御率3.98を記録しましたが、一軍デビューとはならず。育成契約で再出発となります。

上甲選手は2022年育成ドラフト1位で入団した24歳の捕手。今季はファームで46試合に出場し、打率は.224を記録しています。

楽天とロッテで経験を積み、DeNAへ移籍したプロ8年目となる西巻選手。昨季は開幕1軍をつかみましたが、今季は1軍での出場はなし。ファームでは80試合で打率.264をマークしました。