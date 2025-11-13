不祥事多数でSUPER JUNIOR脱退のカンイン、活動再開へ本格始動？世界5カ国ファンミツアー決定

韓国ボーイズグループSUPER JUNIORの脱退メンバー、カンインがファンミーティングツアーを開催することになった。

【写真】飲酒運転、女性暴行…カンインが起こした不祥事の数々

カンインは11月12日、自身のインスタグラムを通じて、2026年1〜2月にソロファンミーティングツアー「2026 KANGIN FANMEETING TOUR：STUNNING TOGETHER」を開催することを発表した。

ポスター写真とともに、「THE COMEBACK YOU'VE BEEN WAITING FOR」と全文英語で綴られた投稿には、「待ちに待った瞬間がついにやってきます。カンインが来年、初のソロファンミーティングツアーを開催します！」『2026 KANGIN FANMEETING TOUR：STUNNING TOGETHER』で素敵な時間を過ごしましょう」と記されていた。

ポスターによると、カンインは来年1月11日にフィリピン・マニラ、24日にベトナム・ホーチミン、28日にメキシコ・メキシコシティ、30日にペルー・リマ、2月1日にチリ・サンティアゴと世界5カ国でファンミーティングを開催する予定だという。

このようなカンインのソロ公演は、2019年にSUPER JUNIORを脱退して以来約6年ぶりだ。

（写真＝カンインInstagram）

カンインは1985年1月生まれの40歳。2005年にSUPER JUNIORのメンバーとして芸能界デビューしたが、2009年10月に飲酒運転当て逃げ事故を起こして活動を休止し、自粛期間を経て兵役のため軍隊に入隊した。ただ、除隊後に活動を再開したものの、2016年5月に2度目の飲酒運転事故を起こし、罰金700万ウォン（日本円＝約70万円）の判決を言い渡された。

飲酒事故の余波が収まらないなか、2017年11月には女性暴行事件に巻き込まれ批判が集中。2019年にはいわゆる「バーニング・サン事件」の延長線上にある「チョン・ジュニョンのグループチャット事件」に関与した疑いも浮上し、波紋を呼んだ。

当時、所属事務所は「チョン・ジュニョン氏とバラエティ番組で共演した際、一時的に出演者のチャットルームがあったのは事実」としながらも、「カンイン本人は違法映像の撮影や流布に関与していない」と否定。実際、調査の結果カンインは嫌疑なしの処分を受けたが、これまでの一連の騒動が積み重なり、彼がグループ活動に参加することに対する否定的な世論が拡大した。

結局、カンインは2019年7月に自らSUPER JUNIOR脱退を選んだ。その後、2023年にSMエンターテインメントとの再契約が発表され、昨年からはファンコミュニケーションプラットフォーム「Bubble」がスタートし、プロフィール撮影の近況も公開するなど、ソロとして活動復帰する可能性が伝えられていた。

（写真提供＝OSEN）カンイン（写真は2015年撮影）

そんなカンインは今年3月にメキシコでファンミーティングを開催し、海外ファンと交流を実施。そして今回、初のファンミーティングツアー開催発表を通じて、本格的なソロ活動を始動した形だ。

SUPER JUNIOR脱退から約6年。久しぶりの活動を予告したカンインには世界各国から反響が寄せられている。