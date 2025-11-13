Stray Kids、新ALのインストゥルメンタル音源を一部公開！洗練されたビジュアルにも注目

ボーイズグループStray Kidsが、唯一無二の“色”が盛り込まれた音楽でカムバックする。

来る11月21日、Stray Kidsは新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースする。

これに先立ち、去る11月11日、所属事務所JYPエンターテインメントは公式SNSに新アルバムの収録曲のインストゥルメンタル音源の一部を聴くことができるスポイラーティージングコンテンツを公開した。

11月12日には、また別の区間の新曲のサウンドを追加公開し、期待をさらに高めた。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

動画には、ダブルタイトル曲『Do It』『DIVINE』をはじめ、収録曲『Holiday』『Photobook』の一部区間のインストゥルメンタル音源が含まれた。強烈なリズムからエネルギッシュな雰囲気まで、幅広い音楽を予告している。また、公開されていなかったコンセプトフォトに繊細な動きを加えた、洗練された動画のビジュアルが没入感を高める。

グループ内のプロデューシングチーム3RACHAのバンチャン、チャンビン、ハンが全曲の制作に参加した『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』は、Stray Kidsが新しく定義するジャンルのアルバムだ。今見せたい最も熱くて確実な雰囲気を、自分たちならではの明確な音楽の個性を通じて披露する見通しだ。

なお、Stray Kidsの新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』は11月21日14時にリリース予定だ。