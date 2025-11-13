高市早苗首相が2025年11月12日の参院予算委員会で、履いている靴をネット通販で購入していることや夫の元衆院議員・山本拓氏が首相の知らない間にテレビ通販でものを買ってしまうなど、「通販事情」を明かす場面があった。これがSNSで拡散され、「親近感の塊すぎる！」といった反響が寄せられている。

片山さつき大臣や林芳正大臣らが靴をのぞき込む場面も

国民民主党の榛葉賀津也幹事長は「物流トラック業界について質問させていただきます」として、「総理、総理はテレビショッピングとかネットショッピングやったことありますか？」と問いかけた。

これに高市首相が「例えば私が履いている靴はネット通販で買っておりますし」と答えると、後ろに座っていた片山さつき財務相や林芳正総務相らが首相の足元をのぞき込む様子が中継に映った。

高市首相は続けて、「えーと、下着などもそうであります」と話した。

また、テレビ通販に関しては、「うちの夫がすごい......知らない間にいろいろ注文していて、まだ開けてもいない箱があるとか、決して使わないものが放置されているとか......。で、振り込んできてくれとか、悲惨な状況になっております」とエピソードを話し、笑いを誘った。

榛葉氏は、「テレビショッピングを見てるとですね、ものすごく買いたくなるんですけど、その買いたくなる理由の1 つが、最後の殺し文句で金利手数料無料、送料無料ってやるんですね。送料無料じゃないんですね。生身の人間がハンドル持って一生懸命運んでくださってるんです」と訴え、物流業界の多重下請け構造、到着してすぐ荷降ろしが出来ず待ち時間が発生する「荷待ち」問題や、トラックドライバーがサービスで荷降ろしをする「荷役」問題といった物流業界における問題点について追及した。

高市氏の「通販事情」の暴露はXで注目が集まり、「生活感に溢れすぎてて草」「さすが高市総理、親近感の塊すぎる！」「鞄やジャケットは良い物、見えないところやすぐヘタるものは通販、すごく使い分けしてて賢いし共感する」「庶民派なのが好感が持てる」といった声が寄せられている。