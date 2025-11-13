トヨタの新たな「ランドクルーザー“プラド”」がスゴい！ ワイドフェンダー×「アウトドアギア」コラボのシブいカラーで超カッコいい！ コーデバイの新カスタム「ニュースケープ」26年春に発売

「プラド」が「THE NORTH FACE」「Spiber」とコラボした！

東京ビッグサイトを会場に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、未来を占うコンセプトカーが多く展示されていましたが、東8ホールでは日本RV協会とのコラボレーションで「キャンピングカーゾーン」も設けられ、大小さまざまなキャンピングカーやアウトドアカスタムモデルが展示されていました。

その中で、トヨタの関連会社であるトヨタ・コニック・プロが展開する「CORDE by（コーデバイ）」ブランドから、新たに150系「ランドクルーザープラド」をベースとしたカスタムモデルが展示されていました。

精悍な「グラファイトグレー」のカラーは「THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）」 のアウトドアギアからインスパイアされた!?

コーデバイは過去にも「ノア／ヴォクシー」「プリウス」「ハイエース」をベースとしたカスタマイズモデルをリリースしていますが、どれも中古車をベースとしたもので、今回のランドクルーザープラドも同様のもの。

今回はアメリカ発のアウトドアブランド「THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）」と、同ブランドを手掛けるゴールドウインとスポーツアパレル分野において共同で素材開発を進めているバイオベンチャー企業「Spiber（スパイバー）」とのコラボレーションで生まれたモデルで、「NEWSCAPE（ニュースケープ）」という名前が与えられていました。

デザインのプロデュースはTHE NORTH FACEチームが行っており、メインのボディカラーには同社のアイテムに長年に渡って使用されている「グラファイトグレー」で、別途「メルドグレー」も用意されるとのこと。

エクステリアはグリルとバンパーをマットブラックで塗装し、フォグランプベゼルには同社が伝統的に展開するマンゴーオレンジを差し色としてプラス。

足元にはシンプルなデザインのブラックホイールにオールテレーンタイヤを組み合わせ、積載性を高めるルーフキャリアや機能的なリアラダーが装着されています。

また給油口にはインクリメンタル加工による“THE NORTH FACE”のロゴを入れ、マッドガードにはTHE NORTH FACEとSpiderのWネームロゴがあしらわれています。

さらにグラファイトグレーのカラーをまとうモデルには、専用架装のフェンダーガーニッシュもプラスされ、カラーブロッキングのデザインが表現されるのもポイント。

一方のインテリアには、Spiderが開発した次世代の革新的な繊維素材「Brewed Proteinファイバー」を使用して創られたオリジナルのシートカバーが装着され、シート表皮やグローブボックスにはTHE NORTH FACEのロゴが施されます。

ランドクルーザープラド ニュースケープは、2026年春のリリースが予定されています。

従来のコーデバイのモデルと同じく、標準設定カスタムの費用が設定され、そこにベース車の車両本体価格と加修費、登録諸費用がプラスされる明朗会計となるとのこと。

現時点ではまだ標準設定カスタムの価格は決まっていないとのことですが、過去のモデルと同じく高い品質でカスタマイズがされることを考えれば、決して高いとはいえないものになるでしょうから、正式発表を心待ちにしたいところです。