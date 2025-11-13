柔道の男子７３キロ級で昨夏パリ五輪銅メダルの橋本壮市（３４歳、パーク２４）が１３日に自身のインスタグラムを更新し、現役引退を表明した。今月２０日に引退会見を開くと伝えた。

「この度、現役を引退することを決めました」と報告し「柔道を通して出会った全ての方々、そして支えてくださった皆様に心から感謝しています」とつづった。

選手生活を回顧し「長い柔道人生の中で、何度もつまずき、何度も立ち上がった日々でした。それでも畳の上に立ち続け、沢山（たくさん）の夢を叶えることが出来ました」（原文ママ）と振り返った。

今後については「これまでの経験を次の世代に伝えていきたいと思います。引き続き様々なことにも挑戦していきます。柔道で培ったものを胸に、次のステージでも自分らしく全力で進んでいきます」とし、「本当にありがとうございました」とメッセージを寄せた。

そして「１１月２０日（木曜日）に引退会見をします」と伝え、「その際に今の心境や想いを伝えさせていただきます。これまでたくさんの応援本当にありがとうございました」と記した。

◆橋本 壮市（はしもと・そういち）１９９１年８月２４日、静岡県浜松市生まれ。３４歳。両親の影響から６歳で柔道を始める。神奈川・東海大相模、東海大を経てパーク２４所属。７３キロ級で世界選手権は１７年金、１８、２２年銀、２１、２３年銅と出場５大会全てでメダルを獲得。昨夏のパリ五輪では銅メダルに輝き、当時３２歳１１か月５日でのメダル獲得は２００８年北京五輪銅の谷亮子を３日上回り、日本柔道最年長記録となった。得意技は袖釣り込み腰。１７０センチ。プライベートでは２０年１２月に結婚し、２１年１１月に長女が誕生。