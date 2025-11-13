ショックで3日間寝込んだ…勧誘を断ったママ友の「信じがたい逆襲」の全貌【ママリ】

友だちやママ友からの勧誘は断りにくかったり、関係が変わってしまったりするのではないかという不安があるものですよね。保険会社で働いている友人に、保険の勧誘をされた投稿者さん。入るつもりでいたものの、友だちの対応に不満があり、結局、断ることにします。しかし、断った瞬間にLINEをブロックされ、SNSのフォローを外されるなど、予想もしなかったことが起こります。この記事では、高校の同級生で、ママ友でもある友だちとの勧誘トラブルについてご紹介します。

断った途端、友だちの態度が急変

最近！凄く嫌なことがありました。同じママ友達で高校からの同級生でずーっと仲が良かったその子が生命保険会社に時短で働きだしました。子育て主婦には福利厚生が良くで凄く助かるからノルマも無いから働きやすいって言っていました。ある日、私に生命保険の話しをしてきました。勧誘では無いと言って自分の研修に付き合ってほしいと言い話しだしました。結局全ての話しが終わったあとに、もう別のところに入っているから入れないって断りました。それで一度は断念してくれましたが、また次の日に私の旦那に保険を勧めて来ました。私の旦那も入る気はなかったため丁重に断りました。そして月日が経ったあとにまた連絡が来ました。その子が保険会社を辞めると相談を受け今度は貯蓄年金の保険を勧めて来ました。私は再来月の支払いなら大丈夫だから再来月の支払いであるば入っても大丈夫かな？と伝えました。実際に届いた申し込み書類を確認しましたら今月からの支払いになっていました。何故？と私は、その子に連絡しましたら自分が今月で辞めるから担当は自分だから今月からしか入れないと言うのです。そして年齢的に今月から早く入らないとヤバいよとも言うのです。それで私おかしいと思い他社の保険会社も調べたら自分の好きな月からスタート出来ると教えもらいました。それに腹が立ち！その子の保険会社の貯蓄年金は入らなくて断りました。断った瞬間にLINEでもう好きにして！って言われ！その子にLINEをブロックされました。そしてその子インスタも非公開にされフォローを外されました。本当にアラフォーの年代の方がする行動とは思えない行動をされ！ショックとしんどすぎて3日間寝込んでしまいました。こんな経験された方いらっしゃいますか？

本当に苦しくてしんどいです。育児も手におえないくらいに精神的にやられました。凄く仲が良かったから余計にだと思います。

qa.mamari.jp

高校時代からの友だちと、お互いママになっても関係が続いていたという投稿者さん。



しかし、保険の勧誘をめぐって、結果的に友だちをうしなうことになってしまったそうです。勧誘されること自体は仕方ないと割り切れても、断ったからとLINEをブロックされたり、友だちをやめるような行動を取られたりするというのは、おどろきですよね。



投稿者さんは、自分の事情も話したうえで、入る時期を相談していました。しかし、友だちは投稿者さんの事情よりも、自分の事情を優先しているように感じられます。2人の関係がこんな形で終わってしまったのは、とても残念ですね。

保険を勧めてきた友だちにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

似た経験があり、縁を切ったことがあります。



会社にもよるでしょうが、私の元友達が勤めてた保険会社は、新規顧客を開拓して契約を取ることができないと、友達や親戚を勧誘するように言われ、毎日何人の友達に声をかけたか報告させられると聞きました。



スマホの連絡帳をチェックされ、一人一人どんな関係の人か聞かれて、上司の前で連絡を取らされるとも聞きました。



特に昔の同級生は格好のターゲットだそうで、積極的に連絡を取らされるそうです、



新人研修の間はノルマはなく、お金をもらいながら勉強するので、働きやすいと勘違いするみたいですね。



優秀な生保レディは自分で営業をかけて新規顧客を開拓できるので、友達に声をかけてくることはありません、



新規顧客を開拓できない生保レディは、友達親戚などに勧誘させられ、それでも契約が取れないと辞めさせられます。



そのお友達は、その貯蓄年金の契約を月内で取れたら辞めなくて済んだのかもしれませんね。



大変な目に遭いましたね。お疲れ様でした。

qa.mamari.jp

嫌な思いされましたね。

お友達は何か色々ストレス抱えていてまともな判断ができない精神状態にあった可能性のかもしれません。

あちらが時間をかけて冷静さを取り戻したら、悪いことをしてしまったと反省するかもしれないし、しないかもしれないし、それはお友達の問題かと思います。

長年付き合ってきたお友達をこんな形でブロックされるのはショックが大きいと思いますが、こちらが悪いことをしていなくてもたまたま運悪く攻撃を受けてしまうことが世の中にはあります。

考えすぎて生活に支障きたすほどならば、思い切り誰かにぶちまけて一度さっぱり忘れたほうがご自身のためだと思います。

qa.mamari.jp

同じような経験をし、縁を切ったという方のコメントも…。営業という仕事の性質上、勧誘は必須でしょうし、中には、新規で顧客を見つけられなければ、身内や友だちに声をかけるしかない…という事情もあるそうです。



関係がこじれてしまった以上、あまり深く考えてもどうしようもないと割り切ることも必要なのかもしれませんね。友だちをうしなったことはショックですが、お互い大人になり、優先順位や考えが変わってしまう場合もあります。



過去の楽しい思い出は思い出として大事にし、お互いを大切にできる交友関係を選んでいけるといいですね。

記事作成: こびと

