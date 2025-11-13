美川憲一がパーキンソン病を公表 12月ステージへ…主催者が「ご来場の皆様へのお願い」発表【全文】
歌手の美川憲一（79）が13日、パーキンソン病と診断されたことを公表。これを受け、12月16日に出演予定の『第5回 ザ・ゴールデンステージ』を実施する長崎スタジアムシティがコメントを発表した。
■全文
『第5回 ザ・ゴールデンステージ』ご出演 美川憲一様に関する 主催者からのお知らせとご来場の皆様へのお願い
平素より長崎スタジアムシティをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
本日（11月13日（木））、『第５回 ザ・ゴールデンステージ』出演者である美川憲一様の所属事務所（株式会社オフィス・ミカワ様）より、
美川憲一様が「パーキンソン病」と診断された旨の公表がございました。
まずは、美川憲一様の一日も早いご快復を、心よりお祈り申し上げます。
所属事務所様の発表の通り、美川憲一様ご本人は「ステージに立ちたい」という大変強いご意向をお持ちでいらっしゃいます。
私ども主催者といたしましても、そのお気持ちとステージへの情熱を、最大限サポートさせていただきたいと考えております。
その上で、主催者として本公演の開催にあたり、お客様にお約束しなければならないことは、出演者ご本人の安全と健康を最優先することであると固く認識しております。
12月16日（火）にHAPPINESS ARENA で予定しております公演に関しましては、
所属事務所様と慎重に協議を重ね、担当医師の医学的な判断と指導のもと、万全のサポート体制を整えた上で開催準備を進めてまいります。
ご来場の皆様には、以下の点についてあらかじめご理解を賜りたく、お願い申し上げます。
公演当日は、美川憲一様ご本人の体調を最優先に運営判断を行います。
そのため、当日の状況（医師の判断を含む）により、やむを得ず公演内容の一部を変更させていただく可能性がございます。
万が一、ステージの続行に支障があると判断した場合には、公演を中断、または中止させていただく場合もございます。
本公演が中止となった場合には、チケット／ホテルパックは払い戻しとさせていただきます。
中止や公演内容の変更が発生する際には、改めて発表させていただきます。
お客様にはご心配をおかけし大変恐縮ではございますが、この度の事情をご賢察の上、何卒ご理解いただけますと幸いです。
お客様に心から公演をお楽しみいただけるよう、関係者一同、誠心誠意準備を進めてまいります。
皆様のご来場を、出演者・スタッフ一同、心よりお待ちしております。
