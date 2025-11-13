「洞不全症候群」で心臓手術を受け、入院している歌手の美川憲一（79）が13日、公式サイトを更新。国の指定難病「パーキンソン病」を公表した。

「先日発表させていただいた通り、弊社所属の美川憲一が医療機関にて検査を受けましたところ『洞不全症候群』と診断され、ペースメーカーの埋め込み手術をいたしました」と説明。「術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果、『パーキンソン病』であることが判明いたしました」と伝えた。

「入院による筋力低下もございますが、現在、筋力トレーニングに努めております。今後の活動につきましては、本人の強い意向も踏まえ、担当医師と慎重に協議を重ね、万全のメディカルサポート体制を整えた上で、下記の公演より再開させていただく予定です」とし、来月14に愛知・名鉄トヨタホテルで開催される「美川憲一＆コロッケ Christmas Dinner Show」で復帰することを明かした。

美川が公表したパーキンソン病は、脳内のドパミン神経細胞の減少によって、手足の震え、筋肉のこわばり、動作緩慢などが起こる病気。運動症状のほかに、便秘や嗅覚の低下などの症状がある。進行すると、認知症や幻覚を引き起こす場合がある。根本的な治療方法は確立されていない。