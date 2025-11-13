日本ハムは13日、孫易磊投手（20）、古林睿煬投手（25）と来季の契約延長に合意したと発表した。

孫は球団を通じ「2026年シーズンも北海道日本ハムファイターズでプレーを続ける機会をくださった球団関係者の皆さまに感謝しています。そして、再びファイターズファンの皆さまにお会いできることを、心より楽しみにしています。2025年シーズンは多くの試合に登板し、選手として貴重な経験を積むことができました。このオフシーズンも引き続き練習に励み、自分自身をさらに成長させ、来季はチームが日本一に向かって前進できるよう、貢献していきたいと思います」とコメントした。

古林も球団を通じ「2026年シーズンも北海道日本ハムファイターズの一員としてプレーする機会をくださった球団関係者の皆さまに感謝しています。今季は怪我もあり、十分にチームへ貢献できなかった分、来季はシーズンを通してチームの力になれるよう、このオフシーズンではトレーニングに励み、さらに強くなって帰ってきます。また、今年がファイターズ1年目でしたが、ファンの皆さまには温かく迎え入れていただき、本当にたくさんの力をいただくことができました。本当にありがとうございます。来季もファイターズファンの皆さまと共に戦えることを、今から楽しみにしています」とコメントした。