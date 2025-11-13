寒い季節にぴったり♡「bb.q オリーブチキン」から冬限定ラテ登場

韓国発の人気チキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」から、冬の訪れを感じる新作ドリンク「冬の彩りラテ」シリーズが2025年11月13日（木）より登場します。ピスタチオ・抹茶・ほうじ茶の3種類が揃うラテは、それぞれの香りとまろやかさが調和した、心まであたたまる一杯。スパイシーなチキンとの相性も抜群で、カフェタイムにもぴったりな冬限定メニューです。

香りとまろやかさに包まれる♡冬の彩りラテ

「bb.q オリーブチキンカフェ」から登場する冬限定の「冬の彩りラテ」シリーズは、寒い日に心まであたたかくなる3つの味わいが楽しめます。

**ピスタチオラテ（480円税込）**は、ナッツの芳醇な香りとミルクのコクが絶妙にマッチ。やさしいグリーンカラーが見た目にも癒しをプラスします。

**抹茶ラテ（480円税込）**は、宇治抹茶の深い香りとほどよい苦みがバランスよく、上品な甘さが魅力。

**ほうじ茶ラテ（480円税込）**は、香ばしい茶葉の香りとまろやかなミルクが調和し、ほっと落ち着く味わいに仕上がっています。

カンロの新作「スノーマロウ」で冬を味わう♡“ショコラ×マシュマロ”が生む雪の世界

bb.q オリーブチキンの冬限定ドリンクは食後にもおすすめ♪

韓国チキンのスパイシーな味わいと相性抜群の「冬の彩りラテ」シリーズ。食後のデザートドリンクとしてもぴったりです。

ピスタチオのコク、抹茶の奥行き、ほうじ茶の香ばしさが、食事の余韻をより豊かに引き立てます。

全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗で楽しめるこのシリーズは、セットメニューのドリンクとしても＋180円（税込）で選択可能。寒い冬の日にぴったりなご褒美ドリンクです♡

寒い冬にほっと温まる♪季節限定の癒しラテ

この冬、「bb.q オリーブチキンカフェ」が届けるのは、やさしい香りと甘さに包まれる癒しの時間。ピスタチオ・抹茶・ほうじ茶、それぞれが持つ個性豊かな香りが心を満たしてくれます。

スパイシーなチキンの後に、あたたかいラテでひと息つく時間をぜひ楽しんでみてください。寒い季節にぴったりな「冬の彩りラテ」シリーズで、あなたの冬をちょっと特別にしてくれるはずです♪