サバンナ高橋茂雄（49）が13日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。立命館大在学時に入っていたサークルにロックバンド「くるり」が在籍していたことを明かした。

番組冒頭で、京都大学のクジャク同好会について取り上げた。卵から孵化に成功したクジャクを育てて、部員が自転車の荷台に乗せて走行するなどの活動をしている様子を映像で紹介した。

その流れで、出演者に学生時代のサークルについて質問。上智大国際教養学部卒の女優森迫永依は「ボランティアサークルに入ってまして海外に行って、恵まれない子たちのために家をつくるっていうボランティアサークルに入ってました」と話した。

立命館大産業社会学部卒の高橋は「僕は大学のときに芸人だったから一瞬、バンドのサークルに入りかけたけど、そのサークルには、くるりがいました」と明かした。スタジオは騒然として「ええええー、すごーい」と歓声が沸き起こった。高橋は「そう、そこからメジャーデビューしていったサークル…オレ、すごないねんけど…」と自分と無関係の反響に驚いていた。

さらにMC南海キャンディーズ山里亮太が「登坂さんに聞くのは愚問ですね」と断ったが、コメンテーターで出演していたリオ五輪レスリング金メダリストの登坂絵莉は「私、レスリング部に入っていたんですよ」と答えていた。