2026年1月より撮影が開始される『SHOGUN 将軍』シーズン2の新キャストとして、水川あさみ、窪田正孝、金田昇、榎木孝明、國村隼の出演が発表された。

参考：真田広之主演『SHOGUN 将軍』シーズン2、2026年1月撮影開始 舞台はシーズン1の10年後

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説『SHOGUN』が、『トップガン マーヴェリック』の原案を手がけたジャスティン・マークスや真田広之らハリウッドの製作陣により、ディズニー傘下のFXが手がけるドラマシリーズとして誕生した『SHOGUN 将軍』。第76回エミー賞にて、エミー賞史上最多18部門を制覇したほか、第82回ゴールデングローブ賞では4部門を受賞した。すでに製作が発表されているシーズン2では、真田が吉井虎永役を続投するのに加え、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格することが決まっている。

そんな本作のシーズン2に出演する新キャスト、並びに続投キャストが発表された。

新キャストとして発表されたのは、綾役の水川、日向役の窪田、秀信役の金田、伊藤役の榎木、郷田役の國村の5名。水と窪田は、結婚後初の夫婦共演となる。それぞれまだ詳しい役どころや設定などは今のところ明かされていない。

また、シーズン1から続投となるキャストとして、主人公・虎永役の真田をはじめ、英国人航海士・按針役のコズモ・ジャーヴィス、落葉の方役の二階堂ふみ、戸田広勝役の阿部進之介、樫木央海役の金井浩人、桐の方役の洞口依子、マルティン・アルヴィルト司祭役のトミー・バストウ、吟役の宮本裕子、佐伯信辰役の奥野瑛太、お菊役の向里佑香の10名が発表された。

2026年1月からカナダ・バンクーバーでの撮影を控えるシーズン2では、第1シーズンの出来事から10年後、運命が複雑に絡み合う、異なる世界から来た2人の男たちの歴史にインスピレーションを得た物語が展開される。

なお、11月13日の夕方には、香港ディズニーランド・ホテルで開催されているディズニープラスのメディア向けラインナップ発表イベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」でのプレゼンテーションも予定されており、真田、マークス、レイチェル・コンドウが登壇する。

（文＝リアルサウンド編集部）