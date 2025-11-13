「たまごっち」×ユニクロ「UT」がコラボ！ ピクセルアートが懐かしいTシャツなど登場へ
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、12月19日（金）から、「たまごっち」とのコラボレーションアイテムを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】懐かしい初代「たまごっち」デザインも！ コラボＴシャツ一覧
■オリジナルたまごっちも登場！
今回登場するのは、ウィメンズTシャツ4型に加え、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」1型をそろえた計5型から成るコレクション。
Tシャツは、初代「たまごっち」のピクセルアートからインスピレーションを受けた懐かしさを感じるデザイン。
ゲーム画面の中にくちぱっちが描かれており、1996年当時のたまごっちの原点を感じる1枚や、フロントにまめっちを刺しゅうであしらい、バックには、たまごっちならではのシーンを施したTシャツなどが用意される。
また、UTオリジナル「たまごっち」は、1996年に発売された初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュし、初代「たまごっち」の欧米版プログラムが搭載されたGEN1仕様に仕上がっている。
