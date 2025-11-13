¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤ò¡Ä¡×¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Îà²ÈÂ²4¿Í¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡¡Kōki,¤¬ÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡
53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¡Ä
¡¡13Æü¤Ë¡¢53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Îµ®½Å¤Ê²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢Ì¼¤Ç½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎKōki,¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHappy birthday to the best dad in the world¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤ÈºÊ¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢»Ð¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢°¦¸¤¤Èµº¤ì¤ë»Ñ¤ä¡¢Ì¼¤¿¤Á¤È³¤¤ÇÍ·¤Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤ò¡¢¤¿¤À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤»ä¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¡×¡Ö´¶¼Õ¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²¤À¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¥à¥¿¥¯¤ò¸«¤é¤ì¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ÎÌÚÂ¼¥Ñ¥Ñ¤ÈKoki,¤¬Á´¤¯Æ±¤¸´é¡¢DNA´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÇÆ´¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤À¤ï¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¤³¤ó¤Ê²ÈÂ²4¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò½Ð¤¹¤°¤é¤¤OPEN¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡¢À¨¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼À¨¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÊõ¼Ì¿¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¤È¤È¤À¤è¤Í¡×¡Ö²¹¤«¤¤²ÈÂ²¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÌÚÂ¼¤È¹©Æ£¤Ï2000Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤·¡¢01Ç¯5·î¤ËCocomi¡¢03Ç¯2·î¤ËKōki,¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£