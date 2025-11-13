¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤ÊÁÛ¤Ò½Ð¼Ì¿¿¡×»ÒÌò»þÂå¤«¤é³èÌö¡¢32ºÐÇÐÍ¥¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥ÈàÃÂÀ¸Æü17¥·¥ç¥Ã¥Èá»Ô¸¶È»¿Í¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¢¤¤¤¯¤ë¤·¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×
¡Ö¤ê¤å¤¦¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÆü¤Î»£±Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»Ô¸¶È»¿Í¤¬¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë17¿Í¤ÎàÃÂÀ¸Æüá½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢»ÒÌò»þÂå¤«¤é³èÌö¤¹¤ë¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤Î32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£»Ô¸¶¤ä¿ûÅÄ¾Úö¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢°æ¾å½ç¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿ÀÌÚ¤¬¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤Ç²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¸¶¤Ï¡Öº£Ìë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤ÊÁÛ¤Ò½Ð¼Ì¿¿¡×¡Ö¤ê¤å¤¦¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÆü¤Î»£±Æ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ÀÌÚ¤¯¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤·¤«¤·¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡ª¡×¡Ö¤¢¤¤¤¯¤ë¤·¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£