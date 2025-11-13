マジェスティ、14代目のフラッグシップ『MAJESTY PRESTIGIO 14』、1月16日デビュー
マジェスティゴルフから、新作アナウンス。「“限界のその先へ”をコンセプトに、常識を超える軽量設計と飛距離性能を実現した『MAJESTY PRESTIGIO 14』を2026年1月16日に発売いたします」と、同社。
【画像】美しすぎるドライバーフェースの鳳凰マーク
「14代目となる新しいプレステジオでは、ゴルフクラブにおいて縁の深い「14」という数字に込めた想いのもとフルセットでの使用時に最大限のパフォーマンスを発揮する設計を追究しました。全てのクラブでスイートスポットをフェースセンターに配置する『オプティマル・コア・インパクト』設計により安定した弾道と高いショットの再現性を実現しています。ドライバーのフェースには極限のボール初速を可能にするプレミアム素材『スーパーハイペリオンチタン』の採用でスイートエリアを拡大し、圧倒的かつ安定した初速性能と飛距離をもたらします」（同社広報） フェースはレーザーエングレーブ加工でウェット条件でもスピン量の差を最小限に抑え、どんな状況でも理想的な高弾道を描けるとか。伝統的な截金技法をモチーフにした荘厳かつ優美な鳳凰デザインも目を引く美しさで、シャフトはプレステジオ史上最軽量の37gを実現。80tカーボンに素材を上げて復元力と安定性を高め、軽やかさと力強さが調和した極上の振り心地を生むとか。 アイアンは軽量ながら高MOI構造を追求し、トウ側に高比重タングステンを集中配置して慣性モーメントを約10％アップ。「L字カップフェース」と複雑な9層にも及ぶバッジの振動吸収性が融合し、高初速・高弾道に加え、澄み渡る上質な打音で心地よさを極めるとか。メンズ、レディスとも同時発売で、税込価格やラインナップは下記のようになる。 ?ドライバー：280,500円（メンズ9.5/10.5/11.5°レディス10.5/11.5/12.5°） ?フェアウェイ：192,500円（メンズ/レディス W3/W4/W5/W7）?ハイブリッド：121,000円（メンズ/レディス H3/H4/H5/H6）?アイアンセット（6本 7I〜9I,P,A,SW）：514,800円単品 85,800円（メンズ/レディス #5/#6単品対応）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マジェスティ、14代目のフラッグシップ『MAJESTY PRESTIGIO 14』、1月16日デビュー
マジェスティ ゴルフ、公式オンラインショップを開設
3Dプリントの初採用で飛距離を磨き上げた、マジェスティ『MAJESTY SUBLIME』、9月26日デビュー
25周年を迎えたダンロップ『ゼクシオ』、14代目の『XXIO14』と『同+』シリーズが11月22日デビュー
フェースに懐かしい“DUO”の文字!? プロギア『RS PROTOTYPE』3ヘッドが適合リスト登録
【画像】美しすぎるドライバーフェースの鳳凰マーク
「14代目となる新しいプレステジオでは、ゴルフクラブにおいて縁の深い「14」という数字に込めた想いのもとフルセットでの使用時に最大限のパフォーマンスを発揮する設計を追究しました。全てのクラブでスイートスポットをフェースセンターに配置する『オプティマル・コア・インパクト』設計により安定した弾道と高いショットの再現性を実現しています。ドライバーのフェースには極限のボール初速を可能にするプレミアム素材『スーパーハイペリオンチタン』の採用でスイートエリアを拡大し、圧倒的かつ安定した初速性能と飛距離をもたらします」（同社広報） フェースはレーザーエングレーブ加工でウェット条件でもスピン量の差を最小限に抑え、どんな状況でも理想的な高弾道を描けるとか。伝統的な截金技法をモチーフにした荘厳かつ優美な鳳凰デザインも目を引く美しさで、シャフトはプレステジオ史上最軽量の37gを実現。80tカーボンに素材を上げて復元力と安定性を高め、軽やかさと力強さが調和した極上の振り心地を生むとか。 アイアンは軽量ながら高MOI構造を追求し、トウ側に高比重タングステンを集中配置して慣性モーメントを約10％アップ。「L字カップフェース」と複雑な9層にも及ぶバッジの振動吸収性が融合し、高初速・高弾道に加え、澄み渡る上質な打音で心地よさを極めるとか。メンズ、レディスとも同時発売で、税込価格やラインナップは下記のようになる。 ?ドライバー：280,500円（メンズ9.5/10.5/11.5°レディス10.5/11.5/12.5°） ?フェアウェイ：192,500円（メンズ/レディス W3/W4/W5/W7）?ハイブリッド：121,000円（メンズ/レディス H3/H4/H5/H6）?アイアンセット（6本 7I〜9I,P,A,SW）：514,800円単品 85,800円（メンズ/レディス #5/#6単品対応）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マジェスティ、14代目のフラッグシップ『MAJESTY PRESTIGIO 14』、1月16日デビュー
マジェスティ ゴルフ、公式オンラインショップを開設
3Dプリントの初採用で飛距離を磨き上げた、マジェスティ『MAJESTY SUBLIME』、9月26日デビュー
25周年を迎えたダンロップ『ゼクシオ』、14代目の『XXIO14』と『同+』シリーズが11月22日デビュー
フェースに懐かしい“DUO”の文字!? プロギア『RS PROTOTYPE』3ヘッドが適合リスト登録