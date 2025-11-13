ローリー・マキロイがサーキットで最高時速380キロを体験！ 平然を装っていたものの最後に一言「もう、くたくただよ」
DPワールド（欧州）ツアーが公式インスタグラムを更新。ローリー・マキロイ（北アイルランド）がサーキットで最高時速380キロを体験する動画を公開した。
【動画】超高速運転を体験したR・マキロイ 最高心拍数は103！【DPワールドツアーの公式Instagramより】
今週の欧州ツアーはアラブ首長国連邦で最終戦「DPワールドツアー選手権」が開催される。その開幕に先駆けて、マキロイはF1レースも開催されるヤス・マリーナ・サーキットを訪問した。レーシングスーツに身を包んだマキロイは画面に登場すると「今日は怖い体験をさせられることになりそうだ」とカメラに語りかけた。そしてヘルメットを被り、フェラーリに乗り込むとしっかりとシートベルトを装着して準備は万端だ。ハンドルを握るのは女性プロドライバーのフランチェスカ・パルディニ。「プレッシャーは感じていますか？」との質問に、マキロイは「大丈夫」と返答。パルディニはちょっと笑みを浮かべながら「本当に？」と言うと車はスタート。スピードをグングンと上げていくと、マキロイは目を見張ったり、首を軽く左右に振ったり、口をあけながら前を見つめたりと驚きと緊張の面持ち。周回を終えてピットに戻ってくると「これでもウォームアップだったのでしょ？」とドライバーに質問していた。そして車から降りると「まぁ、ちょっと怖かったけど、彼女ならもっと凄い運転ができるはずだ。また挑戦してみたいね」と感想を述べたが、最後には「もう、くたくただよ」と思わず本音をこぼしていた。
