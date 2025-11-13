【速報】兵庫・斎藤知事が初めて不起訴を受け止め語る「知事選は適法に対応。適切な不起訴と受け止めています」 メルチュ社長の投稿については…「コメント控えたい」
昨秋の兵庫県知事選をめぐり、公職選挙法違反の疑いで刑事告発されていた、兵庫県の斎藤元彦知事とＰＲ会社社長について、神戸地検は「嫌疑不十分」として不起訴としました。これを受け、斎藤知事が取材に応じました。
去年１１月の兵庫県知事選をめぐっては、斎藤元彦知事の陣営が、広報全般を企画・立案し実行したとされるＰＲ会社「メルチュ」に、７０万円あまりの報酬を支払いました。
これに対し去年１２月、神戸学院大学の上脇博之教授らが、「インターネット上の選挙運動の対価として報酬が支払われていれば、公選法違反の疑いがある」として、斎藤知事と「メルチュ」の社長を刑事告発していました。
これを受け、斎藤知事は１３日午後、記者らに応対しました。不起訴処分を受けて自身の口で語るのははじめてです。
斎藤知事は、「不起訴という結論が出ました。捜査機関がじゅうぶんに捜査した結果で、適切なご判断と受け止めています。」と述べました。
そして、「捜査機関においてじゅうぶんに捜査した結果、我々が主張してきたとおり、前回の知事選については適法に対応してきた、適切な不起訴だと受け止めています。今後求められれば、適切に協力していきたい。しっかりと県政を前に進めていきたい」と話しました。
いっぽう、ＰＲ会社「メルチュ」の社長も、自身のインスタグラムで、「昨年から続いております兵庫県知事選挙に関する件について、神戸地検より不起訴の判断が示されたことを確認いたしました。本件により、多くの皆さまにご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心から深くお詫び申し上げます。」などと声明を出しています。
この投稿についてコメントを求められた斎藤知事は、「（メルチュ社長の）ＳＮＳ投稿に関してのコメントは控えておきたい。」と述べました。