NiziU、2026年の目標は「冬の野外ライブ」 個人的な“かわいい”願いごとも告白
9人組ガールズグループ・NiziU（NINA、MIIHI、RIMA、AYAKA、MAYUKA、MAYA、RIKU、RIO、MAKO）が13日、都内で行われた「日韓共同開発コスメ『tilnus』新商品・新CM発表会」に登壇。それぞれの願いごとを語った。
【ソロカット】キュートな笑顔！誕生日を祝われ照れた様子のMAYUKA
NiziUは新商品にちなみ、2026年への6つのキラキラな願い事を答えることに。MAKO、RIKU、NINAは偶然、答えが一致し、「海外旅行に行きたい」と回答。MAKOはヨーロッパ、NINAはロンドン、RIKUは「NINAの（出身の）シアトルにも行きたいですし、パリもイタリアも行きたいので、メンバーと一緒に行けたら楽しいと思います」と想像が止まらない様子。NINAは「ツアーガイド、任せてください！」と頼もしい姿を見せた。
続いて、MAYAとMAYUKAも「イルミネーションを見に行きたい」という答えが一致。AYAKAは「キラキラなアクセサリー。自分へのリングを買ったのですが、2026年も誕生日やがんばった後のご褒美を」と意気込んだ。
RIMAは「冬の野外ライブ」と掲げ、「音楽番組でイルミネーションの前でパフォーマンスをさせていただいたことは何度かあったのですが、キラキラを背景に踊る特別感があってワクワクするので。何だったら単独ライブも」と願いを込めた。
MIIHIは「かわいいキラキラのシールがほしい！」とにっこり。「はじめはメンバーの3、4人で始めたのですが、飽きてきたみたいなので、交換してくれる方を募集しています」と呼びかけた。RIOは「9人でスタジアムに立って花火を打ち上げたい！」と話し、メンバーも力強くうなずいていた。
NiZiUは、新商品「パールコア アイパレット」の発売に合わせた新CM『tilnus×NiziU PEARLCORE EYE PALETTE』に出演。CMには、19日リリースの3rdアルバム『New Emotion』収録「Come On Over」が使用されている。
