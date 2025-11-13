ATH-CKS330NC「ブルー」

オーディオテクニカは、USB Type-C接続イヤフォン「ATH-CKS330NC」の新色ブルーとグリーンを11月21日に発売する。直販価格は5,940円。既存のベージュ、ブラックとあわせて全4色展開となる。

ATH-CKS330NC「グリーン」

ATH-CKS330NCは、重低音を特徴とした「SOLID BASS」シリーズの有線イヤフォン。スマートフォンやPCに直接接続でき、充電不要でアクティブノイズキャンセリング機能を使えるのが特徴。

発売済みのベージュ、ブラック

新色のブルーとグリーンは、同社の完全ワイヤレスイヤフォン「ATH-CKS50TW2」「ATH-CKS30TW+」と連動したカラー展開。

マットな質感のボディにゴールドのロゴをあしらい、落ち着いたトーンで耳元にさりげないアクセントを加える。派手すぎないカラーリングで、仕事・プライベートを問わずコーディネートに馴染みやすいという。

7.5mm径のSOLID BASS HDドライバーを搭載し、迫力ある重低音再生に対応。アクティブノイズキャンセリング機能により周囲の雑音を抑え、音楽や映像への没入感を高めるとしている。

USB Type-C接続用の高音質DACを内蔵し、Nintendo Switch 2などの対応機器と接続しても低遅延で使用可能。1.2mのU型コードにはマイク付きリモコンを備え、ノイズキャンセリング機能のON/OFFや通話操作に対応する。