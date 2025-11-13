９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が１３日、都内で「ｔｉｌｎｕｓ」（ティルナス）新商品・ＣＭ発表会に登場した。

昨年、日韓共同開発のコスメブランドとして設立した「ｔｉｌｎｕｓ」。この日は、“パールのきらめき”を新たな形に落とし込んだ新商品「パールコア アイパレット」を発表。イメージモデルを務めるＮｉｚｉＵのメンバーは新商品を使った”パールアイ”メイクで登場した。

公開された新ＷＥＢＣＭは大きなパールが輝く世界で撮影が行われた。１１月１９日に発売される３ｒｄアルバム「Ｎｅｗ Ｅｍｏｔｉｏｎ」に収録されている「Ｃｏｍｅ Ｏｎ Ｏｖｅｒ」が初解禁。ＲＩＫＵは「９０年代のレトロポップで歌詞も甘酸っぱい楽曲です。新商品に起用していただいてとてもうれしいです。いっぱい聴いてください」とアピールした。

この日はＭＡＹＵＫＡが２２歳の誕生日。パールがきらめくバースデーケーキがプレゼントされ、メンバーからも祝福を受けた。「きらきらで輝く素敵な１年にしたい。できれば、車の免許を取りたいなと思います」と笑顔で抱負を語った。