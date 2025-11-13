歌手の美川憲一が１３日、ＳＮＳで「洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）」のためペースメーカーの埋め込み手術したことと、「パーキンソン病」であることを報告した。

インスタグラムに「株式会社オフィス・ミカワ」の名義で「美川憲一に関するご報告」として文書画像をアップ。「先日発表させていただいた通り、弊社所属の美川憲一が医療機関にて検査を受けましたところ『洞不全症候群』と診断され、ペースメーカーの埋め込み手術をいたしました。術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果、『パーキンソン病』であることが判明いたしました」と明かした。

また「入院による筋力低下もございますが、現在、筋力トレーニングに努めております」と現状も報告。今後については「投薬治療とリハビリを続けながらの活動となりますので、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解いただけますと幸いです」と伝えた。１２月１４日に名鉄トヨタホテルで行われる「美川憲一＆コロッケ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｄｉｎｎｅｒ Ｓｈｏｗ」、１２月１６日に長崎スタジアムシティ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ ＡＲＥＮＡで行われる「ザ・ゴールデンステージ」で活動再開することも伝えた。

パーキンソン病は神経変性疾患で、主な症状として、安静時振戦、筋肉の緊張、動作緩慢、姿勢の不安定などがある。映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズで有名な米俳優のマイケル・Ｊ・フォックスもパーキンソン病で闘病していることは有名だ。