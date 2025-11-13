NiziU、透明感あふれる“雪の妖精スタイル”披露 6周年に前向き「キラキラした毎日を」
9人組ガールズグループ・NiziU（NINA、MIIHI、RIMA、AYAKA、MAYUKA、MAYA、RIKU、RIO、MAKO）が13日、都内で行われた「日韓共同開発コスメ『tilnus』新商品・新CM発表会」に登壇した。
【集合カット】キュートすぎ！ぎゅっと集まりMAYUKAの誕生日を祝うNiziU
NiziUは、CM撮影時の衣装で登場。オールホワイトコーデの”雪の妖精スタイル”を披露した。
NiziUが出演する新商品「パールコア アイパレット」の発売に合わせた新CM『tilnus×NiziU PEARLCORE EYE PALETTE』の撮影について、RIMAは「新作のアイパレットにちなんで、雰囲気がとても透明感があって、キラキラするセット・雰囲気で撮影させていただきました」と回想。「スタッフの方もたくさん褒めてくださり、個人的にもすごく気に入って、テンションの上がった撮影でした。公開がワクワクでした」と充実感をにじませた。
CMには、19日リリースの3rdアルバム『New Emotion』収録「Come On Over」が使用されている。RIMAは「90年代のレトロポップとR＆Bが取り入れられ、甘酸っぱい恋心を描いていて、私たちも大好きな楽曲なので、うれしいです」と声を弾ませた。
最後にRIMAは「もう少しで5周年を迎えるのですが、6年目もキラキラしたパフォ−マンスとすてきな活動ができたらと思っています。みなさんもぜひ『tilnus』のコスメを使ってキラキラした毎日を過ごしていただけたら」と呼びかけた。
