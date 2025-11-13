歌手の美川憲一さんがオフィシャルインスタグラムを更新。

パーキンソン病と診断されたことを公表しました。



【写真を見る】【 美川憲一 】 「パーキンソン病」を公表 今後の活動は「投薬治療とリハビリを続けながら」



インスタグラムでは「美川憲一に関するご報告」と、して「先日発表させていただいた通り、弊社所属の美川憲一が医療機関にて検査を受けましたところ 『洞不全症候群』と診断され、ペースメーカーの埋め込み手術をいたしました。」と、投稿。



続けて「術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果、『パーキンソン病』であることが判明いたしました。」と、明かしました。

そして「入院による筋力低下もございますが、現在、筋力トレーニングに努めております。」と、記しました。







インスタグラムでは「今後の活動につきましては、 本人の強い意向も踏まえ、担当医師と慎重に協議を重ね、万全のメディカルサポート体制を整えた上で、下記の公演より再開させていただく予定です。」と、投稿。

・12/14（日）名鉄トヨタホテル

『美川憲一＆コロッケ Christmas Dinner Show』

・12/16（火）長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

『ザ・ゴールデンステージ』





続けて「投薬治療とリハビリを続けながらの活動となりますので、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解いただけますと幸いです。」「ファンの皆様、並びに関係者の皆様にはご心配をお掛けいたしますが、今後とも変わらぬご声援のほど、宜しくお願い申し上げます。」と、呼びかけています。





【担当：芸能情報ステーション】