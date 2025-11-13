元AKB48でタレントの板野友美さんが自身のインスタグラムを更新。「時間なくても最低週1ジム」というコメントとともに、トレーニング風景の動画を投稿しました。



【写真を見る】【 板野友美 】 忙しくても「最低週1ジム」 「#39kgをキープ」 体重も公開





投稿された動画では、板野さんがジムでさまざまなトレーニングに取り組む様子が映されています。







黒い長袖トップスと黒いレギンスを身につけた板野さんは、マシンを使ったエクササイズ、床に敷いたピンクのヨガマット上での足上げ腹筋、体幹トレーニングなど、バランスの良いトレーニングメニューをこなしています。





動画の中ではトレーナーの声も聞こえており、プロのサポートを受けながらトレーニングに励んでいることがうかがえます。また、板野さんは投稿文で「毎回1種目ごとにピーチ姫現るw」とコメントも添えています。







さらに投稿には「#ジム」「#ダイエット」とともに「#39kgキープ」というハッシュタグも付けられており、忙しい中でも週1回のジム通いを欠かさず、目標とする体重を維持していることを明かしています。







この投稿に、「ともちんの美の秘訣ですね〜」「ともちんのストイックさカッコよくて好きです」「beauty努力。なるほどです。綺麗なわけだ」「さすが美のカリスマ！」などの声が寄せられる一方で、「30キロ台大事？」と健康面を気遣う声も一部で見られました。



