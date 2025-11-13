彼氏の浮気が発覚するのは、詰めの甘さがきっかけだったりします。浮気は許される行為ではありませんが、絶対にバレないように隠し通そうとする気持ちがないことにも余計に腹が立つでしょう。今回は、お泊まりデートで浮気相手の私物を発見した彼女がブチ切れて別れを告げた話をご紹介いたします。

浮気相手の化粧水

「久しぶりに彼氏の家にお泊まりに行ったら、なんとなく部屋の雰囲気が変わっていたり、彼氏の様子がおかしかったりしたので、浮気を疑いました。お風呂に入ってスキンケアをしようと洗面台の引き出しを開けると、そこには私のものではない化粧水が……。

確実に浮気相手のものだと思いましたが、彼氏に『この化粧水って前に私が置いてったものだっけ？』『使ってもいいんだよね？』ととぼけて聞いたんです。すると彼氏は『え、化粧水!?』『そ、そうじゃない？』『前に置いてったんでしょ』と急に慌て始めました。おそらく化粧水が誰のものかわかっていないのだろうけど、詰めが甘すぎますよね……。

しかも、その化粧水が高級なものだったことにもイラッとしました。その後、彼氏を問い詰めたら逃げられないと思ったのか浮気を認めたので、ブチ切れて別れましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 浮気相手の私物を置いたままにしたら、確実に彼女にバレます。しかも浮気相手も高級な化粧水を置いていく時点で、また遊びにくるつもりでいるのがイラッとしますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。