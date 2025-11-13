ガーナやクランキーを無料でゲット！セブン《1個買うと1個もらえる》追加来たよ〜（11月13日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年11月13日から19日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

11月11日から始まったキャンペーンはこちらから。

緑茶やほうじ茶も無料でもらえる

1つめの対象商品は、ロッテ「ザクほろ発酵バターシュー ポップジョイ」と「ガーナ ポップジョイ」です。

どちらか1個を購入すると、「クランキー スリムパック」「ガーナ スリムパック」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ゼリア「ヘパリーゼ 胃腸ドリンク」（50ml）と「ヘパリーゼW プレミアム極」（100ml）。

どちらか1本を購入すると、セブンプレミアム「一（はじめ）緑茶」「一（はじめ）ほうじ茶」（各600ml）、「天然水」（550ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも11月20日から12月3日まで。

お菓子や飲料をお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ